Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.10.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenE-MobilitätBatterienInfrastrukturErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Abbott LaboratoriesBericht 3. Quartal 2026
AT&TBericht 3. Quartal 2026
DanaherBericht 3. Quartal 2026
IberdrolaBericht 3. Quartal 2026
IBMBericht 3. Quartal 2026
Lam ResearchBericht 1. Quartal 2027
Meta Platforms (ehem. Facebook)Bericht 3. Quartal 2026
NextEra EnergyBericht 3. Quartal 2026
QuantumScape ABericht 3. Quartal 2026
RollinsBericht 3. Quartal 2026
SAPBericht 3. Quartal 2026
TeslaBericht 3. Quartal 2026
Texas InstrumentsBericht 3. Quartal 2026
Thermo Fisher ScientificBericht 3. Quartal 2026
Var EnergiBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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QuantumScape A

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