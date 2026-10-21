Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.10.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Abbott Laboratories
|Bericht 3. Quartal 2026
|AT&T
|Bericht 3. Quartal 2026
|Danaher
|Bericht 3. Quartal 2026
|Iberdrola
|Bericht 3. Quartal 2026
|IBM
|Bericht 3. Quartal 2026
|Lam Research
|Bericht 1. Quartal 2027
|Meta Platforms (ehem. Facebook)
|Bericht 3. Quartal 2026
|NextEra Energy
|Bericht 3. Quartal 2026
|QuantumScape A
|Bericht 3. Quartal 2026
|Rollins
|Bericht 3. Quartal 2026
|SAP
|Bericht 3. Quartal 2026
|Tesla
|Bericht 3. Quartal 2026
|Texas Instruments
|Bericht 3. Quartal 2026
|Thermo Fisher Scientific
|Bericht 3. Quartal 2026
|Var Energi
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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