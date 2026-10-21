Finanzministerium korrigiert Fehler im Gesetz - Tabaksteuer steigt ab Januar

Berlin, 21. ⁠Okt (Reuters) - Das Bundesfinanzministerium hat einen Fehler im Gesetz zur Erhöhung der Tabaksteuer eingeräumt, aber betont, dass dieser folgenlos bleiben wird. "Die höheren Steuersätze, die in dem Gesetzestext beschlossen wurden, werden erst ab dem 1. Januar ‌2027 gelten und dabei bleibt es auch", sagte ein Sprecher des SPD-geführten Finanzministeriums am Mittwoch in Berlin. Es stimme aber, dass im ⁠Gesetzgebungsverfahren "ein technischer ⁠Fehler" passiert sei. Dieser habe das Inkrafttreten des Gesetzes für den Tag nach der Verkündung festgeschrieben - also für sofort. Allerdings sei in der Gesetzesbegründung mehrfach darauf verwiesen worden, dass die höheren Steuersätze ab dem 1. Januar 2027 greifen sollten.

Der Fehler sei bereits im ‌Regierungsentwurf enthalten gewesen und auch bei den ‌Beratungen im Bundestag nicht korrigiert worden, so der Sprecher. Die Generalzolldirektion und auch die Verbände seien über den Fehler informiert, der jetzt korrigiert werden ⁠solle. Auch auf den Webseiten weise das Ministerium darauf hin, dass die ‌Steuersätze am 1. Januar 2027 ⁠steigen.

Der Preis für eine Packung mit 20 Zigaretten soll Anfang 2027 im Schnitt auf 8,77 Euro steigen. Für 2028 sind dann 9,56 Euro geplant, 2029 schon 10,42 Euro und 2030 ‌gar 11,36 Euro. Auch für ⁠geschnittenen Tabak und Liquids für E-Zigaretten ⁠wird die Steuer erhöht. Gleiches gilt für Zigarren, Zigarillos sowie Pfeifen- und Shisha-Tabak - hier greift die Anhebung allerdings erst ab März 2027.

Insgesamt wird laut Gesetz im Zeitraum 2027 bis 2030 mit steuerlichen Mehreinnahmen des Staates von gut zwölf Milliarden Euro gerechnet. Das Geld kommt ausschließlich dem Bund zugute. Der Bundestag war mit dem Beschluss zum Gesetz deutlich über den ursprünglichen Regierungsentwurf hinausgegangen.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)