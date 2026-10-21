Flatexdegiro bestätigt Jahresziele - Aktie gefragt

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker Flatexdegiro sieht sich nach Zuwächsen im dritten Quartal auf Kurs zu seinem im Sommer angehobenen Jahresgewinnziel. Bei einem Umsatzwachstum um 14 Prozent auf 150 Millionen Euro stieg das Konzernergebnis im dritten Quartal im Jahresvergleich um fast 30 Prozent auf 50 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Dabei lieferte neben dem Wachstum des Brokerage-Geschäfts vor allem das Zinsergebnis Rückwind auf der Gewinnseite. Das Unternehmen verwies auf eine weiterhin rege Nachfrage nach Wertpapierkrediten sowie das günstige Zinsumfeld. Der Aktienkurs stieg in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund eineinhalb Prozent, wenngleich Umsatz und Überschuss etwas hinter den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Analystenschätzungen zurückblieben.

Für das Gesamtjahr 2026 peilt die Unternehmensführung weiterhin einen Umsatz von rund 650 Millionen Euro sowie ein Konzernergebnis von 200 bis 230 Millionen Euro an./mis/he

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
flatexDEGIRO

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Nasdaq weiter stabilisiert dank SpaceX und Supermicroheute, 12:37 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Aktien New York Ausblick
Gebeutelter Nasdaq 100 steuert auf Stabilisierung zu19. Okt. · dpa-AFX
Nasdaq-Schriftzug an der Fassade der Nasdaq-Zentrale in New York, USA
Aktien New York Ausblick
Nasdaq schwächelt nach Stabilisierung erneutgestern, 12:45 Uhr · dpa-AFX
Die Börse in New York
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: So steht es um Teslagestern, 13:00 Uhr · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzengestern, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vor19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen