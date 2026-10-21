Forderung aus CSU und SPD nach schnelleren Facharztterminen

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - Nach Warnungen der Kassenärzte vor längeren Wartezeiten auf Facharzttermine dringen Politiker von CSU und SPD auf Gegenmaßnahmen. Klaus Holetschek, CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, sieht bereits jetzt eine Schieflage. "Es gibt eine Unwucht bei der Frage, wie schnell gesetzlich und privat Versicherte an Facharzttermine kommen", sagte er der "Bild".

Durch die beschlossenen Sparmaßnahmen drohe sich diese Unwucht weiter zu verschärfen. "Es sollte darüber nachgedacht werden, ob Onlineportale für Terminvergaben nicht mehr abfragen dürfen, ob ein Patient gesetzlich oder privat versichert ist", sagte Holetschek.

Auch der SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis forderte Konsequenzen. "Es darf nicht vom Versicherungsstatus abhängen, wie schnell jemand einen Facharzttermin bekommt. Entscheidend muss die medizinische Dringlichkeit sein - nicht, ob jemand gesetzlich oder privat versichert ist", sagte Pantazis der "Bild". Er sprach sich für die Einführung einer "Termingarantie" aus./cab/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Schwächster „Mag Seven“-Wert
Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächeltgestern, 13:00 Uhr · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzengestern, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vor19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen