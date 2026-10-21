Friedrich Vorwerk: Die Aktie steigt nach Rekordzahlen

Was bewegt die Aktie?

Friedrich Vorwerk profitiert im dritten Quartal von einer starken Entwicklung im Geschäft mit Energieinfrastruktur. Der Spezialist für Pipeline- und Anlagenbau steigert den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 13 Prozent auf rund 228 Millionen Euro. Damit erreicht das Unternehmen einen Rekordwert und verzeichnet zugleich eine deutlich stärkere Zunahme beim operativen Ergebnis.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, kurz Ebitda, wächst um 58 Prozent auf knapp 81 Millionen Euro. Auch diese Kennzahl erreicht einen Rekord und steigt erheblich schneller als der Umsatz. Die Ebitda-Marge verbessert sich dabei von etwas mehr als 25 Prozent auf etwas mehr als 35 Prozent.

Geringere Materialkosten und ein besserer Projektmix tragen zu dieser höheren Profitabilität bei. Dazu gehören auch Arbeitsgemeinschaften, die Friedrich Vorwerk mit anderen Unternehmen gebildet hat. Mit seiner Ausrichtung auf Energiewende und Netzausbau ist der Infrastrukturkonzern in diesen Bereichen gut positioniert; im dritten Quartal verbinden sich Umsatzwachstum und eine deutlich höhere Marge.

Für das Gesamtjahr 2026 hebt Friedrich Vorwerk deshalb beide zentralen Prognosen an. Beim Umsatz erwartet das Unternehmen nun 760 bis 790 Millionen Euro nach zuvor 730 bis 780 Millionen Euro. Noch deutlicher fällt die Anpassung beim Ebitda aus: Hier steigt die erwartete Spanne von bislang 180 bis 200 Millionen Euro auf 220 bis 230 Millionen Euro.

Die erwartete Ebitda-Marge erhöht sich im Mittelwert von 25 auf 29 Prozent. Metzler sieht bei den Ergebniszielen weiteres Potenzial und erwartet zusätzliche Prognoseanhebungen. Die Aktie reagiert auf die starken Quartalszahlen und den höheren Ausblick mit einem Kursgewinn von 10,3 Prozent.

Charttechnik

Nach einer mehrmonatigen Konsolidierung zeichnet sich ein möglicher Ausbruch über die bisherige Trendlinie ab. Ein klar positives Signal entsteht, wenn der Kurs über 80 Euro steigt und damit auch die letzten Zwischenhochs überschreitet. Diese Marke bildet die entscheidende Schwelle für das charttechnische Aufwärtsszenario.

Martins Einschätzung

Die Kombination aus Rekordumsatz, überproportionalem Ergebniswachstum und höherer Jahresprognose macht die Aktie interessant. Besonders positiv fällt die deutlich gestiegene Profitabilität auf. Ein Anstieg über 80 Euro würde die gute operative Entwicklung auch charttechnisch bestätigen.