GE Aerospace: Die Aktie bietet nach dem Rückgang Chancen

Was bewegt die Aktie?

GE Aerospace steigert den Umsatz um 18 Prozent auf 13,3 Milliarden US-Dollar. Damit übertrifft das Unternehmen die Erwartungen um etwas mehr als 400 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig wächst der Auftragseingang um 49 Prozent auf 19 Milliarden US-Dollar, wobei sowohl kommerzielle als auch militärische Triebwerke stark gefragt sind.

Der Bereich Commercial Engines and Services erzielt beim Umsatz und beim operativen Gewinn jeweils ein Plus von 21 Prozent. Das Wartungsgeschäft wächst um 17 Prozent, während der Ersatzteilumsatz um 20 Prozent steigt. Damit zeigen sowohl das Geschäft mit kommerziellen Triebwerken und Dienstleistungen als auch die Wartung und der Verkauf von Ersatzteilen deutliche Zuwächse.

Beim freien Mittelzufluss fällt das Bild schwächer aus: Der Free Cashflow sinkt im Jahresvergleich um 14 Prozent auf rund zwei Milliarden US-Dollar. Die Aktie verliert trotz des Umsatzwachstums und des höheren Auftragseingangs rund 3,4 Prozent. Dem starken Wachstum im operativen Geschäft steht damit ein Rückgang beim freien Mittelzufluss gegenüber.

Für das Gesamtjahr hebt GE Aerospace dennoch die Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie und den freien Mittelzufluss an. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet das Unternehmen nun 8,00 bis 8,10 US-Dollar nach zuvor 7,65 bis 7,85 US-Dollar. Für den Free Cashflow steigt die Erwartung von 8,9 bis 9,2 Milliarden auf 9,1 bis 9,4 Milliarden US-Dollar. GE Aerospace erhöht damit sowohl die Untergrenze als auch die Obergrenze seiner beiden Jahresprognosen.

Charttechnik

Die Aktie notiert bei rund 300 US-Dollar. Eine starke Unterstützung liegt um 270 US-Dollar. Ein Rückgang bis zu diesem Niveau würde einen weiteren Kursverlust von etwa zehn Prozent bedeuten und sollte bei einem Einstieg einkalkuliert werden.

Martins Einschätzung

Die starken Wachstumszahlen und die höheren Jahresprognosen sprechen für einen Einstieg auf dem aktuellen Kursniveau. Die angehobene Erwartung für den freien Mittelzufluss im Gesamtjahr relativiert dessen Rückgang im jüngsten Zahlenwerk.

Zusätzlich ist die Bewertung interessant: Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 33 und damit wieder auf dem Niveau vom Mai 2025. Damals kostete die Aktie etwa 200 US-Dollar, heute steht sie rund 50 Prozent höher bei etwa 300 US-Dollar. Der deutlich höhere Kurs geht somit mit dem gleichen Bewertungsverhältnis einher. Zusammen mit dem operativen Wachstum macht das GE Aerospace auf diesem Niveau attraktiv.