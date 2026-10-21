General Motors: Der Gewinnausblick enttäuscht trotz Umsatzplus

Was bewegt die Aktie?

General Motors erzielt mit den vorgelegten Quartalszahlen einen Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar. Damit übertrifft der Autobauer die Erwartungen um etwa 1,2 Milliarden Dollar und erreicht einen Umsatzanstieg von rund drei Prozent. Auch der Gewinn je Aktie fällt etwas besser aus als erwartet: General Motors liefert 3,70 Dollar gegenüber einer Erwartung von 3,63 Dollar.

Beim Jahresausblick fällt das Bild verhaltener aus. Für den bereinigten Gewinn je Aktie erwartet General Motors jetzt 12,75 bis 13,75 Dollar, nachdem die bisherige Spanne bei 12,00 bis 14,00 Dollar lag. Das Unternehmen hebt damit die Untergrenze an und senkt zugleich die Obergrenze. Der Mittelpunkt steigt zwar leicht, bleibt aber unter den Erwartungen und macht den Gewinnausblick zur Enttäuschung.

Auch beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verengt General Motors die Prognosespanne. Das Unternehmen erwartet nun 14,5 bis 15,5 Milliarden Dollar und verschiebt dafür beide Grenzen um jeweils eine halbe Milliarde Dollar nach innen. Gleichzeitig steht das Elektrofahrzeuggeschäft unter Druck, während asiatische Wettbewerber attraktivere Alternativen bieten. Hinzu kommen schwache Verkäufe in China, die um 60 Prozent eingebrochen sind.

Parallel kündigt General Motors ein Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar an, das sich über mehrere Jahre erstreckt. Diese Kapitalverwendung wirft angesichts der operativen Schwierigkeiten die Frage nach den Prioritäten auf. Das Elektrofahrzeuggeschäft und die schwachen China-Verkäufe zeigen erheblichen Verbesserungsbedarf. Investitionen in die bestehenden Problembereiche erscheinen deshalb sinnvoller als der angekündigte Rückkauf eigener Aktien in diesem Umfang.

Martins Einschätzung

Die etwas besseren Quartalszahlen reichen angesichts des enttäuschenden Gewinnausblicks für eine positive Bewertung der Aktie kaum aus. Das schwache Elektrofahrzeuggeschäft und der deutliche Verkaufsrückgang in China sprechen für Zurückhaltung. Vorrang sollten Investitionen in die operativen Schwachstellen haben; das Rückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar überzeugt unter diesen Bedingungen wenig.