GNW-Stimmrechte: Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG
mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
21. Oct 2026 / 18:03 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+---------------------+-----------------------------------------------------+
|Name                 |Leo International Precision Health Aktiengesellschaft|
+---------------------+-----------------------------------------------------+
|Straße und Hausnummer|Am Klopferspitz 19                                   |
+---------------------+-----------------------------------------------------+
|Postleitzahl         |82152                                                |
+---------------------+-----------------------------------------------------+
|Ort                  |Planegg-GT Martinsried                               |
+---------------------+-----------------------------------------------------+
|LEI                  |529900R5095181VD8H48                                 |
+---------------------+-----------------------------------------------------+
2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
+-----------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person
  Name           | Geburtsdatum
+----------------+---------------+
| Kwok Wai Leung | 29.03.1985    |
+----------------+---------------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
  Name
+-------------------------+
| Wanderful Group Limited |
+-------------------------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 09.10.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
           |Anteil Stimmrechte  |Anteil Instrumente  |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
           |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
           |zu den              |zu den              |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
           |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.)        |nach § 41
           |7.a.)               |7.b.1. + 7.b.2.)    |                    |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Neu       |6,13%               |0,00%               |6,13%               |106.560.000|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Letzte    |n/a%                |n/a%                |n/a%                |-          |
|Mitteilung|                    |                    |                    |           |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+-----+------------------------------------+-----------------------------------+
|ISIN |              absolut               |               in %                |
|     +---------------+--------------------+---------------+-------------------+
|     |direkt (§ 33   |zugerechnet (§ 34   |direkt (§ 33   |zugerechnet (§ 34  |
|     |WpHG)          |WpHG)               |WpHG)          |WpHG)              |
+-----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+
|     |0              |6.535.680           |0,00%          |6,13%              |
+-----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+
|Summe|6.535.680                           |6,13%                              |
+-----+------------------------------------+-----------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
 Art des       |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte   |Stimmrechte
 Instruments   |Verfall      |Laufzeit            |absolut       |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|              |             |                    |0             |0,00%        |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|              |Stimmrechte absolut               |Stimmrechte in %            |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe         |0                                 |0,00%                       |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
 Art des     |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
 Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit       |oder        |absolut    |in %
             |          |                 |physische   |           |
             |          |                 |Abwicklung  |           |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|            |          |                 |            |0          |0,00%      |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|                       |Stimmrechte absolut           |Stimmrechte in %       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe                  |0                             |0,00%                  |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht                |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten   |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden             |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten       |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen          |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
 Name               |Stimmrechte in %,    |Instrumente in %,    |Summe in %,
                    |wenn 3% oder höher   |wenn 5% oder höher   |wenn 5% oder
                    |                     |                     |höher
+-------------------+---------------------+---------------------+--------------+
|- Kwok Wai Leung   |                     |                     |              |
+-------------------+---------------------+---------------------+--------------+
|- Wanderful Group  |6,13%                |                     |6,13%         |
|Limited            |                     |                     |              |
+-------------------+---------------------+---------------------+--------------+
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
  Anteil Stimmrechte  | Anteil Instrumente  | Summe Anteile
+---------------------+---------------------+----------------+
+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
++
++
Datum
+------------+
| 19.10.2026 |
+------------+
Ende der Mitteilung
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Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
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| Sprache     | Deutsch                               |
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| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |
|             |                                       |
|             | Am Klopferspitz 19                    |
|             |                                       |
|             | 82152 Planegg / Martinsried           |
|             |                                       |
|             | Germany                               |
+-------------+---------------------------------------+
| Internet    | https://www.liphag.com                |
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