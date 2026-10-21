Grand City: LEG-Beteiligung treibt die Aktie um 6,7 Prozent

Was bewegt die Aktie?

Grand City Properties übernimmt einen Anteil von gut 20 Prozent an LEG Immobilien. Die Aktie von Grand City Properties steigt daraufhin um rund 6,7 Prozent. Das Unternehmen bewertet den Einstieg bei LEG auf dem aktuellen Bewertungsniveau als attraktiver als den direkten Kauf weiterer Immobilien. Die Entscheidung zeigt damit, welches Ertragspotenzial Grand City Properties derzeit im Erwerb einer Beteiligung an einem anderen Immobilienunternehmen sieht.

Für die Beteiligung spricht vor allem die erwartete Entwicklung der Funds from Operations 1 (FFO 1). LEG Immobilien bietet auf Basis der aktuellen Bewertung eine FFO-1-Rendite von rund 13 Prozent. Durch den übernommenen Anteil erwartet Grand City Properties einen Zuwachs der anteiligen FFO 1 um rund 30 Prozent. Damit verbindet das Unternehmen den Kauf mit der Aussicht auf eine deutliche Steigerung dieser Kennzahl.

Auch die Muttergesellschaft Aroundtown profitiert von der Beteiligung. Aroundtown hält 81,5 Prozent an Grand City Properties und ist über diese Verbindung nun indirekt an LEG Immobilien beteiligt. Für Aroundtown beträgt der erwartete Anstieg der FFO rund 15 Prozent. Die Aroundtown-Aktie legt im Zuge der Entwicklung um mehr als vier Prozent zu, sodass die positive Kursreaktion auch die Muttergesellschaft erfasst.

Grand City Properties kann den LEG-Anteil auf bis zu 29,9 Prozent erhöhen. Zugleich kommt ein kurzfristiger Verkauf von Teilen der Beteiligung infrage; die Position dient einer Finanzinvestition. Diese Flexibilität gehört zur Einordnung des Einstiegs: Eine mögliche Aufstockung beschreibt eine Option, einen konkreten Ausbauplan stellt sie damit allein noch darzustellen wäre verfrüht. Der Erwerb unterstreicht die Einschätzung, dass Beteiligungen an deutschen Wohnimmobilienunternehmen aktuell attraktive Bewertungen bieten.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von sechs entspricht wieder dem Niveau von 2023. Zusammen mit dem erwarteten Zuwachs der anteiligen FFO 1 macht das die Aktie als Einstieg interessant. Der LEG-Erwerb könnte zudem weitere Beteiligungen und Übernahmen im Immobiliensektor begünstigen.

Steigen die Zinsen in Deutschland und Europa weiter, bleiben zusätzliche Kursgewinne schwierig. Wenn die Zinsen zunächst stabil bleiben und anschließend sinken, könnten Immobilienaktien positiv reagieren. Zusätzliche Chancen entstehen, wenn die Bewertung der Unternehmen unter dem Wert ihrer Immobilien liegt.