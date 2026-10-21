Aroundtown wird indirekt größter Aktionär von LEG Immobilien

München, 20. Okt (Reuters) - ⁠Der Düsseldorfer Wohnungskonzern LEG Immobilien hat über Nacht einen neuen Großaktionär bekommen. Der Wohnimmobilien-Investor Grand City Properties (GYC) teilte am Dienstagabend mit, er habe seine Beteiligung an der LEG deutlich auf 20,04 Prozent aufgestockt. Dahinter steht die Strategie von GYC-Mehrheitsaktionär Aroundtown, stärker in das Wohnungs- und Hotel-Geschäft einzusteigen. Bisher ist Aroundtown vor ‌allem als Gewerbeimmobilien-Investor bekannt. Das LEG-Paket von GYC hat einen Wert von gut 700 Millionen Euro. Die LEG reagierte distanziert auf die Ankündigung. Man nehme den Einstieg zur Kenntnis und sei ⁠sich mit dem ⁠neuen Aktionär einig, dass "sowohl die Strategie als auch das Immobilienportfolio der LEG erhebliches Aufwärtspotenzial bieten". Ändern wolle die LEG an ihrer Strategie aber nichts.

Die LEG-Aktie schnellte im Frankfurter Späthandel am Dienstag um 4,5 Prozent auf 47,80 Euro nach oben, im Frühhandel kletterte sie weiter. Sie war im Oktober auf den tiefsten Stand seit mehr als zwölf Jahren gefallen.

Grand City Properties war als LEG-Anteilseigner bisher ‌nicht in Erscheinung getreten, nun hängt der Investor den Fondsriesen ‌Blackrock (acht Prozent) als größten Aktionär deutlich ab. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das von Berlin aus gesteuert wird, muss allerdings noch auf die Zustimmung des Kartellamts warten, bevor es seine Stimmrechte wahrnehmen kann.

Die Beteiligung ⁠an der LEG sei, gemessen am anteiligen Gewinn aus dem Vermietgeschäft (FFO), deutlich günstiger als der Kauf ‌weiterer Immobilien, erklärte GYC. Der anteilige Buchwert des Immobilienbestandes ⁠der LEG, der in Nordrhein-Westfalen konzentriert ist, belaufe sich auf rund 1,8 Milliarden Euro - was deutlich mehr ist als der Einstiegspreis - so dass der Kauf der Aktien zu einem beträchtlichen Buchgewinn führen dürfte. GYC-Chef Refael Zamir sprach von einer "einmaligen Chance, in ein Unternehmen ‌mit einem qualitativ hochwertigen Portfolio und einer stabilen ⁠Dividendenpolitik zu investieren".

GYC betrachte das Aktienpaket als ⁠Finanzanlage und könne bis auf 29,9 Prozent weiter aufstocken, behalte sich aber auch vor, die Beteiligung wieder abzubauen oder ganz auszusteigen, hieß es in der Mitteilung. Ab 30 Prozent müsste GYC ein Pflichtangebot an die übrigen LEG-Aktionäre abgeben.

Hinter GYC steht der ebenfalls börsennotierte Immobilieninvestor Aroundtown, der 63 Prozent der Anteile hält. Mit dem Einstieg bei der LEG werde das Wohnungs-Portfolio mit 42 Prozent Anteil die größte Sparte von Aroundtown, hieß es. Der stellvertretende Aroundtown-Chef Kamaldeep Manaktala erklärte, mit der Investition sei der Ausbau der Wohn-Sparte abgeschlossen. Zuletzt habe Aroundtown bereits seine Beteiligung an ⁠Grand City erhöht, Büros in Wohnungen umgewandelt und in den Hotelbestand investiert.

(Bericht von Alexander HübnerRedigiert von Myria MildenbergerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)