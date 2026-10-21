Großaufgebot der Polizei bei Streiks und Demos in Athen

dpa-AFX · Uhr
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ATHEN (dpa-AFX) - In Griechenland haben Gewerkschaften und Schüler- und Studentenvertretungen für heute zu landesweiten Demonstrationen und Streiks aufgerufen. Allein in Athen sollen Medienberichten zufolge 3.000 Polizisten eingesetzt werden, um Ausschreitungen wie derzeit in vielen anderen europäischen Städten zu verhindern.

Auf dem Athener Syntagma-Platz vor dem griechischen Parlament bauten Schüler und Studenten bereits am Dienstag symbolisch Zelte auf - ihr Protest richtet sich gegen die hohen Lebenshaltungs- und Bildungskosten. Sie fordern unter anderem niedrigere Mieten, höhere Wohnbeihilfen, mehr Studentenwohnheime sowie zusätzliche Stellen für Lehrende.

Im öffentlichen Dienst gibt es Arbeitsniederlegungen - dazu hat der Gewerkschaftsdachverband Adedy aufgerufen. Die Gewerkschafter wollen sich damit solidarisch mit den Bildungsprotesten zeigen und Beschäftigten, darunter den Eltern, die Teilnahme an den Demonstrationen und Kundgebungen ermöglichen./axa/DP/stk

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