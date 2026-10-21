Großbritannien: Inflation steigt überraschend stark auf 3,5 Prozent

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat sich die Inflation angetrieben von höheren Spritpreisen weiter verstärkt und ist auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im September im Jahresvergleich um 3,5 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 2025. Im Vormonat hatte die Jahresrate 3,1 Prozent betragen und im Juli 2,9 Prozent.

Analysten hatten einen weiteren Anstieg der Teuerung erwartet, waren aber im Schnitt nur von einer Jahresrate von 3,4 Prozent ausgegangen. Angetrieben wurde die Inflation vor allem durch einen Anstieg der Kosten für Treibstoffe, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Teuerung steigt damit weiter über das von der britischen Notenbank anvisierte Ziel, die eine Inflationsrate von zwei Prozent anstrebt. Im Monatsvergleich stiegen die britischen Verbraucherpreise im September um 0,4 Prozent und damit ebenfalls etwas stärker als erwartet.

Die Kernrate der britischen Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, stieg im September auf 2,8 Prozent von zuvor 2,6 Prozent. Dies war von Analysten erwartet worden./jkr/jha/

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