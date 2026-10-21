Heidelberg Materials - Auf die Watchlist

Die Heidelberg Materials-Aktie gehört im bisherigen Jahresverlauf 2026 mit einem Kursabschlag von fast 35 % zu den schwächsten DAX®-Mitgliedern. Seit Anfang Februar fiel der Titel in der Spitze von 240 EUR auf unter 140 EUR. Dennoch sollten Anlegerinnen und Anleger derzeit bei dem Papier ganz genau hinschauen. Das liegt zunächst an dem massiven Rückzugsbereich aus dem Tief vom Frühjahr 2025 bei 130 EUR und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 129,91 EUR). Aufgrund der eingangs beschriebenen Kursverluste notiert der MACD zudem so niedrig wie zuletzt im Jahr 2009. Gleichzeitig bildet die Aktie im bisherigen Jahresverlauf eine klassische Keilformation aus (siehe Chart). Dieses Muster signalisiert ein nachlassendes Abwärtsmomentum, was bestens zu den jüngsten Wochenkerzen passt, die jeweils markante Lunten aufweisen. Ein erstes Erholungsindiz entsteht, wenn die beiden Wochenhochs bei 149 EUR überwunden werden. Aus charttechnischer Sicht noch wesentlich bedeutender wäre ein „bullisher“ Ausbruch aus der beschriebenen Keilformation. Hierfür ist ein Spurt über den seit Anfang Februar bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 157,82 EUR) vonnöten. Dieser Befreiungsschlag würde dem Titel eine echte Erholungsperspektive verleihen.

Heidelberg Materials (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Heidelberg Materials

Quelle: LSEG, tradesignal²

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