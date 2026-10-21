Hersteller von Ray-Ban-Brillen mit mehr Umsatz - Aktie auf Höhenflug

21. Okt (Reuters) - ⁠Ein überraschend starkes Quartalsergebnis hat die Aktien des Brillenkonzerns EssilorLuxottica am Mittwoch angeschoben. Die Papiere des Ray-Ban-Herstellers stiegen am Morgen um gut elf Prozent und setzten ‌sich damit an die Spitze des französischen Leitindex CAC 40. Der Umsatz des französisch-italienischen Konzerns kletterte im ⁠dritten ⁠Quartal auf 7,49 Milliarden Euro, Analysten hatten mit 7,36 Milliarden Euro gerechnet. Getragen wurde das Wachstum von einer robusten Nachfrage im klassischen Brillengeschäft. Diese glich eine nachlassende Dynamik bei den gemeinsam mit Meta ‌entwickelten Smart Glasses aus, deren Verkäufe ‌sich nach einem starken Jahresauftakt zuletzt verlangsamten.

Der Börsenwert des weltgrößten Brillenherstellers hatte sich in den vergangenen zwölf Monaten ⁠nach dem Rekord von 149 Milliarden Euro nahezu halbiert. ‌Auslöser für die Talfahrt waren ⁠Analysten zufolge Bedenken von Investoren hinsichtlich der Unternehmensführung sowie des noch jungen Geschäfts mit Smart Glasses, insbesondere wegen Datenschutzfragen und unsicherer Absatzprognosen. Die ‌Aussicht, dass Smart Glasses ⁠das traditionelle Geschäft beeinträchtigen ⁠könnten, hänge weiterhin wie ein Damoklesschwert über EssilorLuxottica, schrieben die Analysten von Bernstein. Da die Alphabet-Tochter Google bis Ende 2026 die Einführung ihrer eigenen KI-Brille "Gemini" plane, sei es sinnvoll, dass der Konzern sich zurückhaltend zum vierten Quartal äußere.

(Bericht von Gianluca Lo Nostro, bearbeitet von Myria Mildenberger; redigiert von Kerstin Dörr. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)