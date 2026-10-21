Hersteller von Ray-Ban-Brillen mit mehr Umsatz - Aktie auf Höhenflug

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

21. Okt (Reuters) - ⁠Ein überraschend starkes Quartalsergebnis hat die Aktien des Brillenkonzerns EssilorLuxottica am Mittwoch angeschoben. Die Papiere des Ray-Ban-Herstellers stiegen am Morgen um gut elf Prozent und setzten ‌sich damit an die Spitze des französischen Leitindex CAC 40. Der Umsatz des französisch-italienischen Konzerns kletterte im ⁠dritten ⁠Quartal auf 7,49 Milliarden Euro, Analysten hatten mit 7,36 Milliarden Euro gerechnet. Getragen wurde das Wachstum von einer robusten Nachfrage im klassischen Brillengeschäft. Diese glich eine nachlassende Dynamik bei den gemeinsam mit Meta ‌entwickelten Smart Glasses aus, deren Verkäufe ‌sich nach einem starken Jahresauftakt zuletzt verlangsamten.

Der Börsenwert des weltgrößten Brillenherstellers hatte sich in den vergangenen zwölf Monaten ⁠nach dem Rekord von 149 Milliarden Euro nahezu halbiert. ‌Auslöser für die Talfahrt waren ⁠Analysten zufolge Bedenken von Investoren hinsichtlich der Unternehmensführung sowie des noch jungen Geschäfts mit Smart Glasses, insbesondere wegen Datenschutzfragen und unsicherer Absatzprognosen. Die ‌Aussicht, dass Smart Glasses ⁠das traditionelle Geschäft beeinträchtigen ⁠könnten, hänge weiterhin wie ein Damoklesschwert über EssilorLuxottica, schrieben die Analysten von Bernstein. Da die Alphabet-Tochter Google bis Ende 2026 die Einführung ihrer eigenen KI-Brille "Gemini" plane, sei es sinnvoll, dass der Konzern sich zurückhaltend zum vierten Quartal äußere.

(Bericht von Gianluca Lo Nostro, bearbeitet von Myria Mildenberger; redigiert von Kerstin Dörr. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Meta
EssilorLuxottica

Das könnte dich auch interessieren

Elon Musk bestätigt Gerüchte
Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschlussheute, 04:14 Uhr · dpa-AFX
Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschluss
Kooperation geplant
Nvidia-Chef: Deutschlands Industrie ist gut gerüstet für KI-Äragestern, 05:12 Uhr · Reuters
Nvidia-Chef: Deutschlands Industrie ist gut gerüstet für KI-Ära
Jetzt 40 Prozent unterm Hoch
Netflix wächst langsamer - Aktienkurs fälltheute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Netflix wächst langsamer - Aktienkurs fällt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Schwächster „Mag Seven“-Wert
Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächeltgestern, 13:00 Uhr · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzengestern, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vor19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen