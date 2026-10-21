IBM steigert Umsatz und Gewinn überraschend deutlich - Aktie legt kräftig zu

dpa-AFX · Uhr
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ARMONK (dpa-AFX) - Das IT-Unternehmen IBM hat im abgelaufenen Quartal Umsatz und Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Der Erlös habe um fünf Prozent auf gut 17 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Der Gewinn legte unter dem Strich um 26 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Dollar zu.

Anleger zeigten sich erfreut, auch weil die Geschäfte bei Großrechnern und Software wieder besser liefen. Die IBM-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fast vier Prozent zu./he

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