Intuitive Surgical: Aktie fällt trotz Rekordgewinn

Was bewegt die Aktie?

Intuitive Surgical erzielt im berichteten Quartal einen Rekordgewinn von 3,00 Dollar je Aktie. Damit übertrifft der Anbieter von Operationssystemen die Erwartungen um 0,36 Dollar je Aktie. Der Umsatz erreicht gerundet 3,1 Milliarden Dollar und liegt rund 140 Millionen Dollar über den Erwartungen. Sowohl Gewinn als auch Umsatz fallen damit besser aus als erwartet.

Das operative Geschäft wächst bei beiden Systemfamilien. Die Zahl der Eingriffe mit Da-Vinci-Systemen steigt um 14 Prozent, während die jüngeren Ion-Systeme einen Zuwachs von 31 Prozent erreichen. Intuitive Surgical installiert außerdem 546 neue Da-Vinci-Systeme nach 427 im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Anstieg um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Vom neuesten Da-Vinci-5-System installiert das Unternehmen 315 Geräte, verglichen mit 240 ein Jahr zuvor. Bei Ion steigt die Zahl der Neuinstallationen von 50 auf 56, also um zwölf Prozent. Die installierte Ion-Basis erreicht 1.152 Systeme und wächst auf Jahressicht um mehr als 20 Prozent. Bei Da Vinci liegt die Basis inzwischen bei über 12.000 Systemen, ein Plus von zwölf Prozent.

Nach den guten Zahlen hebt Intuitive Surgical die Prognosen an. Für die Da-Vinci-Eingriffe erwartet das Unternehmen jetzt ein Wachstum von 14 bis 15 Prozent. Zuvor hatte die Spanne bei 13,5 bis 14,5 Prozent gelegen. Die erwartete Bruttomarge steigt auf eine zugleich enger gefasste Bandbreite von 68,7 bis 69,3 Prozent.

Institutionelle Investoren haben ihre Bestände dagegen zwei Quartale in Folge netto reduziert. Aktuell halten 4.244 Fonds die Aktie, gegenüber 4.361 zum Höchststand. Trotz der übertroffenen Erwartungen und der angehobenen Prognosen fällt der Aktienkurs vorbörslich um rund 5,5 Prozent.

Charttechnik

Die Aktie ist am Widerstandsbereich der früheren Zwischenhochs gescheitert. Bei rund 414 Dollar liegt eine Unterstützung, die sich aus den Tiefs vom 14. Oktober und den Hochs vom 28. September ergibt. Dort könnte der Kurs zunächst wieder steigen.

Allerdings liegt dieses Niveau bereits unter der zuletzt maßgeblichen Aufwärtstrendlinie. Bleibt der Kurs darunter, steigt das Risiko einer Fortsetzung der Konsolidierung nach unten. Für ein positiveres Bild müsste die Aktie den vorbörslichen Verlust innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage ausgleichen und anschließend neue Hochs erreichen. Im Eurochart ist dabei der Bereich über 389 Euro wichtig, zusätzlich zählt das Julihoch als weitere Hürde.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 37 erscheint angesichts der Wachstumsraten und des großen Vorsprungs durch den frühen Markteintritt angemessen. Die steigenden Eingriffszahlen und die wachsende installierte Basis unterstützen diese Bewertung.

Der aktuelle Kursverlauf spricht dennoch für Zurückhaltung. Wenn die Aktie den Rückgang zügig ausgleicht und anschließend neue Hochs erreicht, könnte sie für ein Depot interessant werden. Diese Bewegung würde die Annahme bestätigen, dass die Tiefs bereits erreicht sind.