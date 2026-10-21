IRW-News: ACCESS Newswire: Chervon ernennt Stephen Sarnocinski zum President - End User Research, Sales and Service - OPE Commercial Landscaping Market Global

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Chervon ernennt Stephen Sarnocinski zum President - End User Research, Sales and Service - OPE Commercial Landscaping Market Global

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2026 / Stephen (Sarno) Sarnocinski wird mit Wirkung zum 20. Oktober 2026 zum President - End User Research, Sales and Service - OPE Commercial Landscaping Market Global ernannt und berichtet an Joe Galli, CEO.

Sarnocinski bringt mehr als 21 Jahre außergewöhnlicher Erfahrung, Leistung und Führungsstärke bei Chervon ein. Er ist eine vielversprechende Führungskraft, der bei Chervon eine spannende Zukunft bevorsteht. Sarno wird nun eine neue Rolle bei Chervon übernehmen, deren Schwerpunkt auf der Pionierarbeit und der Entwicklung des Kundensegments der gewerblichen Garten- und Landschaftsbauer im Bereich motorbetriebener Gartengeräte (OPE) liegt.

Zuletzt war Sarno als Senior Vice President - Job Site Solutions bei TTI/Milwaukee tätig und leitete dort die Geschäftsbereiche Versorgungswirtschaft, Energie, Kommunikation und Bergbau. In den letzten 10 Jahren hatte er zunehmend verantwortungsvollere JSS-Positionen im Osten der USA inne.

Vor seiner Tätigkeit im Bereich JSS war er für den Servicebetrieb von Milwaukee an der Ostküste verantwortlich. Er begann seine Karriere bei TTI/Milwaukee und übernahm im Laufe der Zeit verschiedene Positionen in der Filialbetreuung und im Gebietsmanagement.

Bevor er zu TTI kam, diente Sarno über vier Jahre lang in der US Army, wo er zum Commissioned Officer befördert wurde und für mehr als 250 Soldaten verantwortlich war. Er war im Rahmen der Operation Iraqi Freedom im Einsatz. Für seine Führungsqualitäten im Kampfeinsatz wurde Sarno mit dem Bronze Star ausgezeichnet.

Sarno ist das Paradebeispiel für die inspirierende Hochleistungskultur, die wir bei Chervon aufbauen, sagte Joe Galli. Seine erstklassigen Fähigkeiten in den Bereichen strategische Führung, Teambildung und Vertrieb an Endkunden machen ihn zu einer hochkarätigen Führungskraft bei Chervon.

Ich bin überzeugt, dass mich meine Erfahrungen in der US Army und bei TTI/Milwaukee auf das ehrgeizige Wachstumsziel vorbereitet haben, das wir bei Chervon verfolgen, sagte Stephen Sarnocinski. Ich freue mich darauf, eng mit unserem Chairman Peter Pan (Longquan Pan) und Joe zusammenzuarbeiten, um Chervon in den spannenden Jahren, die vor uns liegen, zu einem weltweit führenden Unternehmen zu entwickeln.

Sarno ist Absolvent des Dickinson College in Carlisle, Pennsylvania. Er hat einen MBA der Temple University.

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat. Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

Better Tools. Better World.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

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QUELLE: Chervon

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