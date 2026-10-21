IRW-News: ACCESS Newswire: Klique kündigt erweiterte Integrationen mit NVIDIA an, um KI-Workflows in Unternehmen zu beschleunigen und die GPU-Auslastung zu optimieren

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Klique kündigt erweiterte Integrationen mit NVIDIA an, um KI-Workflows in Unternehmen zu beschleunigen und die GPU-Auslastung zu optimieren

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Klique vertieft seine Zusammenarbeit mit NVIDIA durch die Plattformunterstützung für NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL, OpenShell, Dynamo und NeMo Switchyard.

SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2026 / Klique, eine Unternehmens-Steuerungsebene für KI-Ressourcenmanagement, Governance und Kostentransparenz, gab heute eine Reihe neuer Integrationen mit NVIDIA bekannt, die darauf ausgelegt sind, die GPU-Leistung zu optimieren und Unternehmen erweiterte Funktionen zu bieten.

Aufbauend auf der soliden Grundlage seiner Zusammenarbeit mit NVIDIA unterstützt Klique Unternehmen dabei, die hochmoderne Infrastruktur von NVIDIA mit einer sicheren Unternehmensausführung in drei zentralen Betriebsbereichen zu verbinden:

Optimierung der Rechenkosten und der Datenhoheit

Die NVIDIA Nemotron-Familie offener Modelle bietet offene, hocheffiziente Leistung mit geringer Latenz, die für agentische Workflows mit hohem Datenaufkommen auf einer einzelnen GPU ausgelegt ist. Durch den Einsatz von Nemotron 3.5 Super VL auf Klique können Unternehmensanwender das NVIDIA-Modell direkt auf ihrer eigenen Hardware bereitstellen, wodurch sichergestellt wird, dass keine Daten den Mandanten verlassen, und gleichzeitig die tokenbasierte Abrechnung durch Dritte entfällt. Ergänzend dazu können Klique-Kunden nun die intelligenten Modell-Routing-Algorithmen von NVIDIA NeMo Switchyard zusammen mit dem LLM-Gateway von Klique nutzen. Dies gibt Unternehmen die Flexibilität, ihre Ausgaben für Frontier-Modelle zu optimieren oder strenge Datenhoheit zu gewährleisten.

Ausführung von Agenten im Produktionsmaßstab

Eine einzelne Agentenaufgabe kann zahlreiche Modellaufrufe auslösen, während der Agent plant, Tools einsetzt und jeden Schritt durchdenkt, sodass der Bedarf an Inferenz schnell steigt, sobald die Agenten den Produktionsbetrieb erreichen. NVIDIA Dynamo ist für diese Last ausgelegt: Es verteilt die Inferenz auf GPU-Worker und sendet wiederholte Anfragen an diejenigen Worker, die den relevanten Kontext bereits im Cache gespeichert haben. Klique-Kunden können NVIDIA Dynamo direkt über die Klique-Plattform bereitstellen und Agenten im Produktionsmaßstab auf ihrer eigenen GPU-Infrastruktur oder in der Cloud ausführen, wobei Klique sowohl die Sicherheitszugriffsrechte und die Beobachtbarkeit als auch das LLM-Routing bereitstellt, um sicherzustellen, dass groß angelegte agentische Workflows auf kosteneffiziente KI-Ressourcen umgeleitet werden. Teams können Klique zudem nutzen, um Agenten anhand der Ergebnisse ihrer bisherigen Arbeit neu zu trainieren, und die Plattform protokolliert die Daten, die Modellversion und die Rechenkosten hinter jeder Aktualisierung, sodass jede Änderung überprüft und zurückverfolgt werden kann. Da Dynamo die Inferenz über ihre GPUs bereitstellt und Klique die Nutzung, die Kosten und die Änderungen jedes Agenten verfolgt, können Unternehmen Agenten auf der bereits vorhandenen Hardware an den Produktionsbedarf anpassen.

Sicherung autonomer Agenten-Workflows

NVIDIA OpenShell schafft eine sichere, überwachte Laufzeitumgebung, die darauf ausgelegt ist, interne Dateien, Netzwerke und Anmeldedaten während der Agentenausführung zu schützen. Durch die Integration von OpenShell in die Plattform ermöglicht Klique Unternehmen, autonome Agenten - wie beispielsweise solche, die mit den offenen Blueprints von NemoClaw, Claude Code, Pi, Hermes und Codex erstellt wurden - mit vollstem Vertrauen bereitzustellen und bietet dabei die für agentenbasierte Workflows erforderliche Governance-Ebene, die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien sowie Prüfpfade, die für agentische Workflows im Produktionsbetrieb erforderlich sind.

Die Skalierung produktionsreifer agentenbasierter Workflows sollte Unternehmen nicht dazu zwingen, sich zwischen explodierenden Cloud-Kosten und Datenschutz zu entscheiden, sagte Moses Guttmann, CEO und Mitbegründer von Klique. Unsere erweiterte Zusammenarbeit mit NVIDIA verbindet Modelle mit geringer Latenz wie Nemotron 3.5 Super VL und intelligente Routing-Algorithmen über NeMo Switchyard mit dem Rahmenwerk von Klique für Kostenkontrolle und Governance. Dies ermöglicht es unseren Kunden, die GPU-Auslastung zu maximieren, strenge Datenhoheit zu wahren und hochmoderne KI-Workloads direkt auf ihrer eigenen Infrastruktur auszuführen - ohne die durch Drittanbieter verursachten Kostensteigerungen pro Token.

Jedes Unternehmen sucht nach Wegen, Agenten effizient und gemäß seinen eigenen Richtlinien einzusetzen, sagte John Fanelli, Vice President, Enterprise Software bei NVIDIA. Aufbauend auf NVIDIA Nemotron, Dynamo und OpenShell hilft Klique seinen Kunden dabei, Agenten in ihren individuellen Umgebungen einzusetzen.

Weitere Informationen zu den Integrationen von Klique mit NVIDIA finden Sie unter https://klique.ai.

Über Klique

Klique (ehemals ClearML) ist die Steuerungsebene für Unternehmens-KI, in der die Entwickler von KI, die Nutzer sowie die IT-Teams, die die Infrastruktur betreiben, alle nach denselben Regeln arbeiten. Sie leitet jede KI-Anfrage basierend auf Kosten, Komplexität und Sensibilität der Daten an das richtige kommerzielle oder selbst gehostete Modell weiter; setzt Budgets, Kontingente und Zugriffsrichtlinien einmalig und überall durch; und verwaltet GPUs und Rechenleistung auf jeder Hardware, von Kubernetes über Bare-Metal-Systeme bis hin zu vollständig isolierten Umgebungen. Jedes Token, jeder GPU-Zyklus und jeder Dollar lässt sich bis zu dem Projekt zurückverfolgen, das ihn ausgegeben hat, sodass die KI-Ausgaben nur so schnell steigen, wie es die Richtlinien zulassen. Klique hat seinen Hauptsitz in Berkeley, Kalifornien, und genießt das Vertrauen von mehr als 2.100 Unternehmen und 300.000 KI-Entwicklern weltweit. Erfahren Sie mehr unter klique.ai.

Kontaktinformationen

Rence Holt

Telefon: +14048196709

QUELLE: Klique

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