IRW-News: Freeport Resources Inc.: Freeport kauft 1,5-%-Royalty zurück, während Gespräche mit strategischen Partnern hinsichtlich des Kupferprojekts Yandera, eines der weltweit größten unerschlossenen Kupferprojekte, fortgesetzt werden

IRW-PRESS: Freeport Resources Inc.: Freeport kauft 1,5-%-Royalty zurück, während Gespräche mit strategischen Partnern hinsichtlich des Kupferprojekts Yandera, eines der weltweit größten unerschlossenen Kupferprojekte, fortgesetzt werden

· Freeport Resources schließt Rückkauf bestehender 1,5-%-Royalty infolge des Erwerbs des Kupferprojekts Yandera in Papua-Neuguinea ab.

· Royalty-Rückkauf steigert Projektwert und unterstützt laufende Gespräche mit strategischen Partnern hinsichtlich der Weiterentwicklung des zu 100 % im Eigentum von Freeport Resources befindlichen Projekts Yandera.

· Kupferpreise befinden sich auf Rekordhöhen, da die Kupfernachfrage einen beispiellosen strukturellen Wandel durchläuft, der von der globalen Energiewende vorangetrieben wird.

· Die Nähe zu Asien, dem größten Kupferverarbeiter und -verbraucher der Welt, macht das Kupferprojekt Yandera möglicherweise zu einem attraktiven langfristigen Kupferlieferanten.

Vancouver, Kanada, 21. Oktober 2026 / IRW-Press / Freeport Resources Inc. (TSXV: FRI) (OTCQB: FEERF) (FWB: 4XH) (Freeport Resources oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich alle Rechte an der bestehenden 1,5-%-NSR-Royalty (die Royalty) zurückgekauft hat, die im Rahmen des ursprünglichen Erwerbs des im Stadium der vorläufigen Machbarkeitsstudie befindlichen Kupferprojekts Yandera im Jahr 2020 entstanden ist. Nach dem Abschluss des Rückkaufs befindet sich das Kupferprojekt Yandera zu 100 % im Eigentum von Freeport Resources und unterliegt keinen laufenden Royalty-Verpflichtungen mehr.

Der Rückkauf der 1,5-%-Royalty ist Teil des von Freeport Resources durchgeführten strategischen Überprüfungsprozesses zur Maximierung des Wertes des Kupferprojekts Yandera, das nach Ansicht des Unternehmens basierend auf historischen Investitionsausgaben, den aktuellen Kupferpreisen und dem Potenzial zur Ressourcenerweiterung deutlich unterbewertet ist. Der Rückkauf dieser Royalty steigert den Wert des Kupferprojekts Yandera und stützt die laufenden Gespräche mit einer Reihe potenzieller Joint-Venture- und strategischer Partner, Investoren und Käufer.

Direktor und Senior VP Operations Nathan Chutas sagte: Es besteht großes Interesse an Yandera seitens potenzieller strategischer Partner, angetrieben durch Rekordkupferpreise und anhaltende Meldungen chinesischer Hüttenwerke über gedrosselte Produktionen aufgrund von Engpässen bei Kupferkonzentraten. Yandera zählt zu den größten unerschlossenen Kupferprojekten der Welt und gilt als das größte unerschlossene Kupferprojekt in Asien, das sowohl in der Kupferverarbeitung als auch im Kupferverbrauch weltweit führend ist. Seit 2005 wurden über 200 Millionen USD in das Projekt investiert, was 2017 in einer umfassenden vorläufigen Machbarkeitsstudie gipfelte, in der eine der weltweit größten unerschlossenen Kupferressourcen abgegrenzt wurde.* Die laufenden Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern über die Weiterentwicklung des Projekts bis zur endgültigen Machbarkeitsstudie, über die finale Investitionsentscheidung und über die Minenerschließung stimmen uns sehr zuversichtlich. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre über den Fortschritt der Gespräche auf dem Laufenden zu halten.

Yandera - Eines der weltweit größten unerschlossenen Kupferprojekte

Das zu 100 % im Eigentum von Freeport Resources befindliche Kupferprojekt Yandera liegt im äußerst ergiebigen PNG Orogenic Belt, demselben geologischen Bogen wie einige der weltweit größten Gold- und Kupferlagerstätten, einschließlich Grasberg, Frieda River, Porgera, Lihir, Wafi-Golpu und Kainantu. Yandera ist ein Projekt von strategischem nationalem Interesse in PNG und weist das Potenzial auf, eine der bedeutsamsten Kupferminen des Landes zu werden. Die Nähe des Projekts zu Asien - der weltweit größten Region der Kupferraffination und dem größten Kupferverbraucher - positioniert Yandera als attraktive potenzielle langfristige Kupferquelle.

Die Explorationskonzession (EL) 1335, deren Verlängerung aussteht, umfasst ein 245,5 Quadratkilometer (km2) großes Konzessionsgebiet, das das Kupferprojekt Yandera beinhaltet. Seit 2005 wurden etwa 200 Millionen USD an Explorations- und Erschließungsausgaben für EL 1335 aufgewendet. Die bis dato abgeschlossenen Arbeiten und finanzierten Studien beinhalten etwa 154.600 m an Explorationsbohrungen, von denen sich der Großteil auf die Lagerstätte Yandera Central konzentriert hat, sowie Scoping-Studien, technische Studien, Umweltstudien, die vorläufige Machbarkeitsstudie von 2017*, entsprechende Infrastrukturstudien sowie kürzlich abgeschlossene Optimierungsstudien.

Die vorläufige Machbarkeitsstudie mit dem Titel Independent Technical Report on the Yandera Project - Pre-Feasibility Study*, erstellt von Worley Parsons mit Wirksamkeitsdatum 27. November 2017, schätzte historische Tagebauressourcen in der nachgewiesenen und angedeuteten Kategorie auf 728 Millionen t mit einem Gehalt von 0,39 % Kupferäquivalent.

*Unabhängiger technischer Bericht zum Projekt Yandera - vorläufige Machbarkeitsstudie, erstellt für Era Resources Inc. und datiert mit 27. November 2017. Die Studie wurde vor dem Erwerb der Beteiligung des Unternehmens am Projekt Yandera erstellt und basiert auf historischen Schätzungen, die das Unternehmen nicht als aktuell betrachtet. Diese Informationen sollen den Lesern einen Überblick über die historischen Analysen zum Projekt Yandera geben. Das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass keine ausreichenden Arbeiten durch eine qualifizierte Person durchgeführt wurden, um historische Schätzungen zum Projekt Yandera als aktuell einzustufen, und dass Analysen, die von früheren Eigentümern des Projekts durchgeführt wurden, möglicherweise auf Annahmen beruhen, die im aktuellen Marktkontext nicht mehr angemessen oder zutreffend sind.

Yandera - Endgültige Machbarkeitsstudie

Die Verlängerung von EL 1335 wird es Freeport Resources ermöglichen, mit den Arbeiten an einer endgültigen Machbarkeitsstudie zu beginnen, um das Kupferprojekt Yandera in Richtung einer endgültigen Investitionsentscheidung voranzutreiben. Gleichzeitig mit der Programmplanung für die endgültige Machbarkeitsstudie führt Freeport Resources laufende Gespräche mit wichtigen internationalen strategischen Investoren und potenziellen Partnern für die Erschließung des Kupferprojekts Yandera. Die Kupfernachfrage durchläuft einen beispiellosen strukturellen Wandel, angetrieben durch die globale Energiewende, wobei für das Angebot an Minenkupfer in den kommenden Jahren ein Defizit prognostiziert wird.

Die endgültige Machbarkeitsstudie wird auf früheren Arbeiten aufbauen, die mit lokalen und regionalen Gemeinden durchgeführt wurden, um Möglichkeiten zur Erreichung gegenseitig vorteilhafter Partnerschaften und nachhaltiger langfristiger sozialer Vorteile hinsichtlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Förderung indigener Bevölkerungsgruppen, Gesundheit und Wohlbefinden, Umwelt, Bildung sowie Gemeindeentwicklung zu ermitteln.

Freeport Resources und die Gemeinde

Das Kupferprojekt Yandera liegt 95 km südwestlich der Hauptstadt der Provinz Madang und 235 km nordwestlich von Lae, der größten Hafenstadt in PNG und einem wichtigen Industriezentrum. Als eine der weltweit größten unerschlossenen Kupferressourcen* weist das Projekt Yandera das Potenzial auf, Gemeinden zu unterstützen und entlang des Yandera Corridor Arbeitsplätze zu schaffen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der wirtschaftliche Einfluss des Kupferprojekts Yandera fünf Provinzen umfassen und Wohlstand für Generationen schaffen könnte, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den strategischen Straßen- und Autobahnbau, die Stromerzeugung und die damit in Zusammenhang stehende Infrastruktur.

Die Grundbesitzer und Gemeinden von Yandera sind Interessenvertreter des Projekts Yandera. Die überwältigende Unterstützung durch die Gemeinde, die das Unternehmen bei der Wardens Hearing zur Verlängerung von EL 1335 am 25. März 2026 erhielt, verdeutlicht das Engagement der Menschen von Yandera für das Projekt (siehe Pressemitteilung vom 26. März 2026). Freeport ist fest entschlossen, das Projekt weiterzuentwickeln und die lokalen Gemeinden weiterhin zu unterstützen. Das Unternehmen geht davon aus, weiterhin Initiativen zu entwickeln, um in den Gemeinden des Distrikts Usino-Bundi eine aktive und sichtbare Präsenz zu wahren.

Warrant-Verlängerung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es die Laufzeit von insgesamt 58.530.834 Aktienkauf-Warrants, die zu einem Preis von 0,06 $ ausgeübt werden können (die Warrants), um weitere zwei Jahre verlängern wird. In der nachfolgenden Tabelle sind die aktuellen Verfallsdaten der Warrants sowie die verlängerten Daten für den Fall des Inkrafttretens der Verlängerung zusammengefasst:

Anzahl ausstehender Warrants Aktuelles Verfallsdatum Verlängertes Verfallsdatum

26.914.167 14. November 2026 14. November 2028

12.050.000 12. Dezember 2026 12. Dezember 2028

1.675.000 29. Dezember 2026 29. Dezember 2028

17.891.667 9. Januar 2027 9. Januar 2029

Die Warrants wurden zuvor in Zusammenhang mit einer vom Unternehmen durchgeführten nicht vermittelten Privatplatzierung ausgegeben und nicht als Vergütung für dem Unternehmen erbrachte Dienstleistungen. Der Abschluss der Verlängerung unterliegt weiterhin einer Genehmigung der TSX Venture Exchange und tritt erst nach dem Erhalt dieser Genehmigung in Kraft.

Bestimmte Direktoren des Unternehmens besitzen und kontrollieren 612.500 der Warrants. Diese Direktoren haben sich von allen Diskussionen, Beratungen und Genehmigungen hinsichtlich der Verlängerung der Warrants ausgeschlossen. Infolge ihres Besitzes der Warrants wird dieser Teil der Verlängerung als Geschäft mit nahestehenden Parteien im Sinne von Multilateral Instrument 61-101 und der Richtlinie 5.9 der TSX Venture Exchange erachtet. Der auf nahestehende Parteien entfallende Teil der Verlängerung ist jedoch von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und die Genehmigung durch Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 und Richtlinie 5.9 ausgenommen, da der marktgerechte Wert der von den Direktoren gehaltenen Warrants zum relevanten Zeitpunkt 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.

Qualifizierte Person

Dr. Nathan Chutas, PhD, CPG, Senior Vice-President of Operations von Freeport Resources, ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Dr. Chutas hat den technischen Inhalt dieser Mitteilung geprüft und genehmigt.

Über Freeport Resources Inc.

Freeport Resources ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das seinen Geschäftsschwerpunkt vor allem auf den Ausbau und die Erschließung des Kupfer-Gold-Molybdän-Projekts Yandera in der Provinz Madang in Papua-Neuguinea legt. Das Projekt Yandera ist eine der größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Lagerstätten der Welt und erstreckt sich über rund 245,5 Quadratkilometer.

Bitte besuchen Sie die Website www.freeportresources.com oder kontaktieren Sie uns unter der nachstehenden E-Mail-Adresse für weitere Informationen.

Im Namen des Boards

Freeport Resources Inc.

Gord Friesen, Chief Executive Officer

T. (236) 334-1660

E. gord@freeportresources.com

www.freeportresources.com

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