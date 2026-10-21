IRW-News: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals nimmt Phase-2-Diamantbohrprogramm auf dem Projekt Titac in Minnesota (USA) auf

IRW-PRESS: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals nimmt Phase-2-Diamantbohrprogramm auf dem Projekt Titac in Minnesota (USA) auf

Vancouver, Kanada / 21. Oktober 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) freut sich, die Aufnahme eines Phase-2-Diamantkernbohrprogramms auf seinem Projekt Titac bekannt zu geben. Titac ist Teil des South Contact District des Unternehmens im Nordosten des US-Bundesstaates Minnesota (Abbildung 1 und Abbildung 2).

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Abbildung 1: Karte mit dem Standort des Konzessionsgebiets Titac im Verhältnis zu anderen Konzessionsgebieten in Minnesota sowie nahegelegenen Cu-Ni- und ultramafischen Oxid-Intrusions-TiO2-Lagerstätten.

Nach Abschluss des sechs Löcher umfassenden Bohrprogramms will das Unternehmen sein Titanressourcenmodell1 aktualisieren und zugleich das etwaige Potenzial für eine damit zusammenhängende Kupfer- und Vanadiummineralisierung bewerten. Das Ziel besteht darin, die erforderlichen Daten zu generieren, die die Aufnahme einer vorläufigen wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) ermöglichen. Bei Titac South lagert eine bestehende Titandioxidmineralressource, die im NI 43-101-konformen technischen Bericht vom 18. September 2024 dargelegt ist. Dieser Bericht wurde von Apex Geoscience für das Unternehmen erstellt (und steht unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca zur Verfügung)1.

Vermutete Mineralressourcen bergen zahlreiche Ungewissheiten hinsichtlich ihrer Existenz sowie hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit in sich. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle vermuteten Mineralressourcen oder Teile davon jemals in eine höhere Kategorie eingestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit auf.

STELLUNGNAHME DES CEO

David Suda, President und Chief Executive Officer, sagt dazu:

Der Beginn der Phase-2-Bohrungen bei Titac stellt einen wichtigen Meilenstein für Green Bridge dar und baut auf dem Erfolg unseres Phase-1-Programms bei Titac South auf. Wir setzen das kürzlich aufgenommene Kapital weiterhin gezielt für Bohrarbeiten ein, um Titac voranzubringen und das Potenzial für eine Erhöhung der Ressourcentonnage zu untersuchen. Dabei prüfen wir das Potenzial für eine erhöhte Tonnage und verfolgen das Ziel, Kupfer in die Ressource einzubeziehen, während wir uns um die Aufnahme einer PEA bemühen.

HIGHLIGHTS

· Das Phase-2-Programm umfasst sechs (6) Diamantkernbohrlöcher über insgesamt etwa 2.600 Meter, die in einer zaunförmigen Bohrlochreihe auf dem Prospektionsgebiet Titac North niedergebracht werden.

· Die Bohrungen sind darauf ausgelegt, die Titanressource bei Titac North zu bewerten und zugleich das Potenzial für eine Kupfer- und Vanadiummineralisierung im Vorfeld einer zukünftigen PEA zu prüfen.

· Die Grundlage bilden die Daten aus einer geophysikalischen VTEM-Flugmessung im Jahr 2024 und modernen 3D-Magnetfeld- und Leitfähigkeitsinversionen, die mit historischen Bohrungen zusammengeführt wurden.

Vermutete Mineralressourcen bergen zahlreiche Ungewissheiten hinsichtlich ihrer Existenz sowie hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit in sich. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle vermuteten Mineralressourcen oder Teile davon jemals in eine höhere Kategorie eingestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit auf.

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Abbildung 2 - Nahansicht der Bohranlage bei Titac North für das Phase-2-Diamantbohrprogramm des Unternehmens.

ÜBERSICHT ÜBER DAS PROGRAMM

Wichtigste Parameter des Programms:

· Geplante Bohrlöcher: sechs (6) Diamantkernlöcher.

· Zieltiefe: rund 400 Meter.

· Gesamter geplanter Bohrumfang: rund 2.600 Meter.

· Durchschnittlicher Bohrlochabstand: rund 125 Meter.

· Bohrkonfiguration: zaunförmige Bohrlochreihe auf dem Prospektionsgebiet Titac North.

ZIELE DES PROGRAMMS

Zu den vorrangigen Zielen des Phase-2-Bohrprogramms zählen:

· die Prüfung des Systems Titac North auf das Potenzial für eine Neubewertung der bestehenden vermuteten Mineralressource bei Titac South.

· die Definition der geologischen und strukturellen Kontrollen der eingesprengten Kupfer- und Vanadiummineralisierung bei Titac North.

· die Untersuchung der räumlichen Beziehung zwischen der Mineralisierung und den geophysikalischen Anomalien, die bei der jüngsten Auswertung historischer Analysedaten und der Ergebnisse einer modernen geophysikalischen Messung ermittelt wurden.

· die Verfeinerung des Geomodells und die Ausrichtung der anschließenden Bohrphasen auf dem gesamten Konzessionsgebiet Titac.

· die Generierung wichtiger technischer Daten für künftige Ressourcen- und Wirtschaftlichkeitsstudien.

Vermutete Mineralressourcen bergen zahlreiche Ungewissheiten hinsichtlich ihrer Existenz sowie hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit in sich. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle vermuteten Mineralressourcen oder Teile davon jemals in eine höhere Kategorie eingestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit auf.

Zu den Schlüsselelementen dieses Datensatzes gehören:

Green Bridge absolvierte im Jahr 2025 eine umfassende Auswertung der neuen geophysikalischen Daten, die über dem Projekt Titac erhoben wurden, darunter:

· Durchführung einer elektromagnetischen VTEM-Flugmessung (2025).

· Erstellung moderner 3D-Magnetfeld- und Leitfähigkeitsinversionen.

· Modellierung der Inversionsdaten in Verbindung mit historischen Bohrlöchern und Titandioxidhüllen.

Diese Datensätze haben die Zielermittlung im Untergrund in Gebieten, in denen Ausbisse an der Oberfläche aufgrund von Geschiebemergel und Deckgestein begrenzt sind, deutlich verbessert.

Die Kupfermineralisierung bei Titac tritt in erster Linie als Chalkopyrit und in geringfügigerem Maße als Bornit, Talnakhit und Cubanit auf. Dies sind allesamt Minerale mit mäßiger elektrischer Leitfähigkeit. Es wird angenommen, dass die magnetischen Signale auf das Vorkommen von eisenhaltigen Mineralen wie etwa Ilmenit, Magnetit und Titanomagnetit, die in der OUI vorhanden sind, zurückzuführen sind.

Vermutete Mineralressourcen bergen zahlreiche Ungewissheiten hinsichtlich ihrer Existenz sowie hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit in sich. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle vermuteten Mineralressourcen oder Teile davon jemals in eine höhere Kategorie eingestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit auf.

Die vorrangigen Zielgebiete für das Programm bei Titac North liegen in Bereichen, in denen sich leitfähige und magnetische Anomalien überschneiden. Dies ist eine geophysikalische Signatur, die mit der bekannten Mineralisierung korreliert, die im Rahmen unseres Bohrprogramms bei Titac South zu Beginn des Jahres 2026 sowie bei historischen Bohrungen und Ressourcenmodellierungen ermittelt wurde.

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Abbildung 3: Südöstlich ausgerichteter Abschnitt mit einem Abtauchwinkel von 45 Grad bei Titac North. Dargestellt sind die modellierten VTEM-Leitfähigkeits- (in Magenta) und magnetischen (in Blau) Anomalien und die historischen Bohrlöcher mit fett dargestellten, farbigen Spuren (TiO2); die geplanten Bohrlöcher sind mit 001 bis 003 gekennzeichnet.

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Abbildung 4: Südsüdöstlich ausgerichteter Abschnitt mit einem Abtauchwinkel von 45 Grad bei Titac North. Dargestellt sind die modellierten VTEM-Leitfähigkeits- (in Magenta) und magnetischen (in Blau) Anomalien und die historischen Bohrlöcher mit fett dargestellten, farbigen Spuren (TiO2); die geplanten Bohrlöcher sind mit 004 bis 006 gekennzeichnet.

PROJEKTKONTEXT UND NÄCHSTE SCHRITTE

Das Projekt Titac befindet sich unweit des südlichen Endes des South Contact District des Unternehmens und umfasst die Lagerstätte Titac South, die eine bestehende Mineralressource im Umfang von 46,6 Millionen Tonnen mit 15 % TiO2 beherbergt, wie im NI 43-101-konformen technischen Bericht1 dargelegt wurde. Der vom Unternehmen veröffentlichte Bericht ist zum 18. September 2024 gültig und kann auf SEDAR+ abgerufen werden.

Vermutete Mineralressourcen bergen zahlreiche Ungewissheiten hinsichtlich ihrer Existenz sowie hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit in sich. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle vermuteten Mineralressourcen oder Teile davon jemals in eine höhere Kategorie eingestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit auf.

Das aktuelle Phase-2-Bohrprogramm (Abbildungen 3 und 4) soll die geologischen Kontrollen der Kupfermineralisierung bei Titac North klären. Je nach den Ergebnissen könnten die anschließenden Bohrphasen folgende Arbeiten umfassen:

· Infill-Folgebohrungen bei Titac South, um die Kontinuität und Ausdehnung der Kupfermineralisierung in der Tiefe zu untersuchen und durch eine ausreichende Bohrlochdichte die Grundlage für die Erstellung einer PEA zu schaffen.

· Erste Erprobung ähnlicher geophysikalischer Anomalien in anderen geophysikalischen Zielen wie etwa Titac East anhand von Bohrungen.

· Folgebohrungen zur Erprobung einer neu identifizierten tiefen leitfähigen und magnetischen Anomalie südlich von Titac South.

QUELLENANGABEN

1 Dufresne, M.B., Turner, A.J., Fallon, C.T., Bohm, C. 2024. Technical Report and Mineral Resources Estimate for the South Contact Zone Project, St Louis County, Minnesota, USA. Apex Geoscience. Green Bridge Metals Corp. 18. September 2024.

QUALIFIZIERTE PERSON

George Hudak, Chief Geologist von Green Bridge Metals Corporation und eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie in seinem zuletzt eingereichten technischen Bericht, der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

ÜBER GREEN BRIDGE METALS

Green Bridge Metals Corporation ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und den Ausbau von Projekten für kritische Minerale in etablierten Bergbauregionen gerichtet ist. Der South Contact District des Unternehmens in Minnesota beherbergt eine Kupfer-, Nickel-, Titan-, Vanadium- und Platingruppenelementmineralisierung, die mit dem Duluth Complex in Zusammenhang steht.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS CORPORATION

David Suda

President und Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Suda

President und Chief Executive Officer

Tel: 604-928-3101

E-Mail: investors@greenbridgemetals.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Begriffe wie geht davon aus, glaubt, erwartet, beabsichtigt, plant, schätzt, potenziell, möglich, voraussichtlich, Ziel, könnte, wird, sollte und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zum Umfang, zum Zeitplan, zur Konfiguration, zu den Zielen und zum voraussichtlichen Abschluss des Phase-2-Diamantbohrprogramms bei Titac North, einschließlich der Anzahl, Tiefe, Abstände und Gesamtlänge der geplanten Bohrlöcher; zur Fähigkeit des Unternehmens, eine Titan-, Kupfer- und Vanadiummineralisierung zu erproben, zu identifizieren, abzugrenzen, zu erweitern oder deren Kontinuität nachzuweisen; zur Interpretation und Nutzung geophysikalischer Anomalien, historischer Bohrungen, Analysedaten und geologischer Modelle zur Priorisierung von Bohrzielen; zum Potenzial des Phase-2-Programms, Daten zu generieren, um die Geo- oder Mineralressourcenmodelle des Unternehmens zu verfeinern oder zu aktualisieren; zum Potenzial, Kupfer in eine zukünftige Mineralressource einzubeziehen; zum Zeitplan, Umfang und Abschluss künftiger Explorations-, Infill- oder Folgebohrungen bei Titac South, Titac East oder anderenorts auf dem Konzessionsgebiet Titac; zur möglichen Weiterentwicklung des Projekts Titac hin zu einer wirtschaftlichen Erstbewertung; sowie zum Potenzial für künftige Mineralexplorations-, Ressourcenschätzungs- und Erschließungsaktivitäten.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Einschätzungen des Managements. Dazu gehören Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Personal, Ausrüstung, Auftragnehmern, Material und Finanzmitteln; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Zulassungen und Zugangsrechte zu erhalten und aufrechtzuerhalten; der Zeitplan und die erfolgreiche Durchführung von Bohr- und anderen Explorationsaktivitäten; die Genauigkeit und Zuverlässigkeit historischer Informationen, geophysikalischer Interpretationen, Probenahmen, Analyse- und Untersuchungsergebnisse sowie von Geo- und Mineralressourcenmodellen; die Kontinuität, der Gehalt, die Geometrie und die metallurgischen Eigenschaften der Mineralisierung; sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Bedingungen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten abweichen. Dazu gehören Risiken im Zusammenhang mit Verzögerungen bei der Exploration und bei Bohrungen, der Verfügbarkeit von Ausrüstung oder Auftragnehmern, Witterungs- und Standortbedingungen, Genehmigungs- und regulatorischen Anforderungen, Gesundheits- und Sicherheitsfragen, Beziehungen zu Gemeinden und Interessengruppen, Umweltfragen, Eigentumsrechten und Zugangsrechten, Finanzierungen und Rohstoffpreisen; der spekulative Charakter der Mineralexploration; die Möglichkeit, dass Bohrungen, Analyseergebnisse, Modellierungen oder andere Arbeiten die Interpretationen, Ziele oder Erwartungen des Unternehmens nicht bestätigen; die inhärenten Einschränkungen und Unsicherheiten im Zusammenhang mit vermuteten Mineralressourcen und Mineralressourcenschätzungen; die Möglichkeit, dass die Mineralisierung nicht abbauwürdig ist; sowie die Risikofaktoren, die in den unter seinem SEDAR+-Profil verfügbaren fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Es kann nicht garantiert werden, dass das Phase-2-Programm wie geplant abgeschlossen wird, dass seine Ergebnisse eine aktualisierte oder erweiterte Mineralressource, die Einbeziehung von Kupfer in eine Mineralressource, weitere Bohrungen oder eine wirtschaftliche Erstbewertung stützen werden oder dass eine Mineralressource in eine Mineralreserve umgewandelt wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.

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