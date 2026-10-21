IRW-News: Miivo AI Inc.: Miivo meldet ein Umsatzwachstum von fast 560 %, während die Geschäftsexpansion an Dynamik gewinnt

IRW-PRESS: Miivo AI Inc.: Miivo meldet ein Umsatzwachstum von fast 560 %, während die Geschäftsexpansion an Dynamik gewinnt

Vancouver, British Columbia (21. Oktober 2026) / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) (Miivo oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im ersten Geschäftsquartal 2027 endend am 31. August 2026 ein Umsatz in Höhe von 118.364 CAD erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen beginnt nun mit der Vermarktung seiner Produkte und konnte somit gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres mit 17.973 CAD ein Plus von fast 560 % erzielen.

Highlights des 1. Quartals

· Einführung von drei KI-Produkten zusätzlich zu bedarfsgerechten Lösungen für Business Intelligence, Leadgenerierung, Einblicke in Kundenbedürfnisse und operative Workflows.

· Durch die Expansion in neue Märkte und Branchensegmente wurde der Kundenstamm von Miivo standort- und branchenübergreifend erweitert.

· Wiederkehrende Umsätze aus Software-Abonnements und laufenden Diensten anstelle von Einzelprojekten.

· Neukundengewinnung und verstärkte Nutzung durch Bestandskunden, unterstützt durch zusätzliche Abonnements, KI-Automatisierung und ergänzende Zusatzleistungen.

· Über 4.000 Nutzerregistrierungen zum Produktstart.

Eintritt in die nächste Phase des Geschäftswachstums

Aufbauend auf den bisherigen Produkteinführungen erweitert Miivo sein Angebot für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Finanztransparenz verbessern, Prozesse automatisieren und ihren operativen Workflow optimieren möchten.

Das Unternehmen kombiniert KI-gestützte Software mit Beratung und Support bei der Implementierung und hilft Kunden so, Geschäftsdaten auszuwerten und entsprechende Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Das Management führt das Umsatzwachstum im Quartal auf die Gewinnung neuer Kunden, die Erweiterung bestehender Kundenabonnements und die Nachfrage nach ergänzenden Automatisierungsdiensten zurück.

Chief Executive Officer Alexander Damouni meint dazu: Wir freuen uns über die positive Entwicklung seit der Einführung unserer kommerziellen Produkte im ersten Quartal dieses Jahres. Miivos Strategie besteht darin, kleine und mittelständische Unternehmen durch die Kombination von KI-gestützten Erkenntnissen und praktischer Unterstützung bei der Optimierung ihrer Arbeitsabläufe zu unterstützen. Unser Fokus liegt auf dem Ausbau dieser langfristigen Kundenbeziehungen und darauf, Kunden bei der Implementierung unserer Technologie im Tagesgeschäft zu helfen. Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum in den kommenden Quartalen mit der zunehmenden Nutzung unserer Produkte und Leistungen durch die Kunden fortsetzen wird.

Aufbau von Stammkundenbeziehungen

Miivos laufende Abonnements und bestehende Serviceverträge bilden die Grundlage für eine nachhaltige Kundenbindung. Das Management ist überzeugt, dass dieses Modell eine bessere Planbarkeit der Umsätze ermöglicht und die Abhängigkeit von der Akquise einzelner Projekte pro Quartal verringert. Gleichzeitig werden Möglichkeiten geschaffen, das Produkt- und Serviceangebot für die Kunden zu erweitern.

Zu den wiederkehrenden Umsätzen des Unternehmens zählen Software-Abonnements sowie Beratungs- und Automatisierungsdienste, die unterschiedliche Bereitstellungsanforderungen und Kostenstrukturen aufweisen. Vorrangig sind vor allem die Gewinnung neuer Kunden, die Kundenbindung und die verstärkte Nutzung von KI-Funktionen und operativen Diensten. Die zukünftige Umsatzentwicklung hängt von den Vertragsverlängerungen und Kündigungen bzw. vom Ausgabenverhalten der Kunden ab.

Finanzdaten

Der ungeprüfte Konzernzwischenabschluss des Unternehmens sowie der zugehörige Lagebericht (Managements Discussion and Analysis, MD&A) für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.miivo.ai/investors) verfügbar. Sofern nicht anders angegeben, sind sämtliche Beträge in kanadischen Dollar ausgewiesen.

Über Miivo AI Inc.

Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) ist Anbieter von KI-gestützter Software und ergänzenden Diensten, die Klein- und Mittelunternehmen dabei unterstützen, ihre Finanztransparenz zu verbessern, betriebliche Abläufe zu optimieren und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Die Plattform des Unternehmens verknüpft Geschäftsdaten, um Probleme aufzuspüren, Maßnahmen zu priorisieren und die Automatisierung zu unterstützen. Durch Software-Abonnements sowie laufende Beratung und Support bei der Implementierung unterstützt Miivo seine Kunden dabei, ihre betrieblichen Abläufe zu optimieren und Erkenntnisse für Maßnahmen in der Praxis zu nutzen.

Im Namen des Board of Directors

Alexander Damouni

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +1 (604) 377-0403

E-Mail: info@miivo.ai

Website: www.miivo.ai

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen zur geschäftlichen Expansion des Unternehmens, zu den erwarteten Vorteilen seiner Plattform und seiner ergänzenden Dienstleistungen, zum Wachstum des Kundenstamms und der wiederkehrenden Umsätze, zur Kundenbindung sowie zur zunehmenden Akzeptanz seiner Produkte und Dienstleistungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, darunter die anhaltende Nachfrage nach den Angeboten des Unternehmens, seine Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und langfristig zu binden, die Verlängerung und Ausweitung von Kundenvereinbarungen, seine Fähigkeit, seine Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen und weiterzuentwickeln, sowie die Verfügbarkeit ausreichender finanzieller und operativer Ressourcen zur Umsetzung seiner Strategie.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Dazu zählen Kundenstornierungen, Nichtverlängerungen und Ausgabenkürzungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Nutzung seiner Produkte in zahlende Kundenbeziehungen umzuwandeln; Wettbewerb und technologischer Wandel; Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung und Bereitstellung von Software und Dienstleistungen; die Abhängigkeit von technologischer Infrastruktur und Drittanbietern; der Zugang zu Kapital; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Rahmenbedingungen sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

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