IRW-News: Mogotes Metals Inc.: Mogotes Metals gibt die Ausgabe von Stammaktien im Rahmen einer Optionsvereinbarung bekannt

IRW-PRESS: Mogotes Metals Inc.: Mogotes Metals gibt die Ausgabe von Stammaktien im Rahmen einer Optionsvereinbarung bekannt

21. Oktober 2026 - Toronto, Ontario / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE: OY4, OTCQB: MOGMF) (Mogotes oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 5. August 2025, 4. September 2025 und 20. April 2026 insgesamt 598.042 Stammaktien (jeweils eine Stammaktie) des Unternehmens zu einem Preis von 0,47 $ pro Stammaktie gemäß den Bedingungen einer Optionsvereinbarung (die Optionsvereinbarung) vom 29. Juli 2025 mit Ingenieria e Inversiones Cerro Dorado Limitada und Mogotes Metals Chile SPA, wonach dem Unternehmen eine Option (die Option) zum Erwerb von 100 % bestimmter Bergbaukonzessionen mit der Bezeichnung La Perla Uno a Diez gewährt wurde, die sich in der Gemeinde Tierra Amarilla, Provinz Copiapó, Region Atacama, befinden (zusammenfassend das Grundstück). Das Unternehmen bestätigt, dass es die Option vollständig ausgeübt und eine 100-prozentige Beteiligung an dem Grundstück erworben hat.

Die Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum sowie den Weiterverkaufsbestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das weltweit nach Kupfer, Gold und Silber exploriert, unter anderem in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie im vielversprechenden Vicuña-Gebiet in Argentinien und Chile. Das Flaggschiffprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang desselben Nord-Süd-Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo del Sol - Aurora sowie Lunahuasi und Los Helados von NGEx Minerals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, Präsident und Chief Executive Officer

Telefon: (647) 846-3313

E-Mail: info@mogotesmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Twitter: https://x.com/mogotesmetals

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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