KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Immobilienwerte erholt - Grand City kauft LEG-Anteile

(Im dritten Absatz wird klargestellt, dass der Buchwert des anteiligen LEG-Portfolios über der aktuellen Bewertung der Aktien liegt.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt von Zinssorgen und politischen Risiken gebeutelten Aktien von Immobilienkonzernen haben sich am Mittwoch etwas erholt. Anlass dazu gibt, dass sich der Wohnungsanbieter Grand City Properties mit gut 20 Prozent beim Immobilienkonzern LEG eingekauft hat. Davon könnte auch der Kurs des Grand-City-Großaktionärs Aroundtown profitieren.

Die LEG-Aktien erholten sich um 2,8 Prozent, nachdem sie am Dienstagnachmittag bereits zugelegt hatten. Bei Grand City Properties ging es um 3,1 Prozent hoch und Aroundtown legte etwa 1,7 Prozent zu. Auch die an dem Prozess unbeteiligten Papiere von Vonovia bewegen sich mit einem Prozent im Plus. Bei dem Dax-Konzern steht vor allem die Lage in Berlin mit der drohenden Vergesellschaftung von Wohnungen im Fokus.

Ein Börsianer verwies mit Blick auf LEG darauf, dass die Aktie derzeit mit einem erheblichen Abschlag zum Buchwert gehandelt werde. Da der Buchwert des Anteils bei rund 1,8 Milliarden Euro und damit oberhalb der Bewertung an der Börse liege, sei ein einmaliger nicht zahlungswirksamer Gewinn möglich, hieß es in der Mitteilung. LEG teilte mit, dass Grand City die Beteiligung den Angaben zufolge als Finanzinvestition betrachte.

Die Beteiligung von Grand City an LEG komme überraschend, urteilte der Berenberg-Experte Kai Klose in einem ersten Kommentar. Er rechnet aber damit, dass die Investition nicht von Dauer ist - auch wegen anstehenden Refinanzierungsbedarfs. Laut Mitteilung erwägt Grand City zwar nochmals eine Aufstockung der Beteiligung auf bis zu 29,9 Prozent, aber auch eine Reduzierung oder Veräußerung./tih/ag/jha/stk

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