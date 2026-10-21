KORREKTUR: Aroundtown-Tochter Grand City Properties kauft 20 Prozent an LEG

dpa-AFX · Uhr
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(Klarstellung der Meldung vom 20. Oktober im 4. Satz. Der Buchwert liegt über rpt. über dem aktuellen Aktienwert.)

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnungsanbieter Grand City Properties (GCP) hat sich beim Immobilienkonzern LEG eingekauft. Insgesamt halte man nun 20,04 Prozent der LEG-Anteile, teilte die Aroundtown-Tochter am Dienstagabend in Luxemburg mit. Eine Aufstockung auf bis zu 29,9 Prozent sei eine der künftigen Möglichkeiten.

Da der Buchwert des LEG-Anteils bei rund 1,8 Milliarden Euro liege und damit deutlich über der aktuellen Bewertung der LEG-Aktien an der Börse, sei ein einmaliger nicht zahlungswirksamer Gewinn möglich. Anleger der zuletzt stark unter Druck stehenden Immobilienaktien reagierten erfreut. Während die Anteile von Aroundtown und der Tochter Grand City Properties auf der Handelsplattform Tradegate leicht anzogen, legten die LEG-Papiere zunächst etwas mehr als drei Prozent zu./he/zb/stk

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