Kreml: Putin grundsätzlich zu neuen Ukraine-Gesprächen bereit

St. Petersburg/Moskau, 21. Okt (Reuters) - ⁠Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach Angaben des Kremls grundsätzlich bereit, im kommenden Monat die Gespräche mit der Ukraine und den USA zur Beendigung des Krieges wieder aufzunehmen. Dies erklärte Kreml-Berater Juri Uschakow am Mittwoch nach einem fast dreistündigen Treffen Putins mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff im Konstantinpalast in St. Petersburg. Solche Verhandlungen gab es zuletzt im Februar.

Die vorgeschlagene neue Verhandlungsrunde solle sich auf den "Aufbau eines Sicherheitssystems für Russland und die Ukraine nach dem Ende des Konflikts" konzentrieren, sagte Uschakow weiter. Witkoff habe Putin zudem über seine Beratungen am Dienstag ‌in Oslo berichtet. Dort war der US-Gesandte mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Store und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb zusammengetroffen. Witkoff habe dabei "einige neue Ansätze, neue Punkte in der Herangehensweise der Europäer und Kiews festgestellt", erklärte Uschakow. Diese hätten jedoch "nicht viel Nützliches im Kontext der Lösung der Ukraine-Krise" ⁠enthalten.

Bei dem Gespräch anwesend war ⁠auch der außen- und sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzler Friedrich Merz, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin bestätigte. Für die Bundesregierung sei klar, dass es keine Vereinbarung über die Köpfe der Ukraine und der Europäer hinweg geben könne. Merz stellte zudem klar, dass eine Kapitulation der Ukraine keine Option sei. Deutschland und die Europäer seien aber jederzeit zu Gesprächen bereit. "Wir leisten der Ukraine keine Unterstützung, um diesen Krieg in die Länge zu ziehen", betonte der Kanzler. "Aber eine Kapitulation – oder gar eine bedingungslose Kapitulation der Ukraine – kommt nicht infrage. Denn das wäre eine Kapitulation von uns allen." Deshalb werde man die Ukraine im eigenen Interesse weiter unterstützen.

"DIE WELT WARTET DARAUF"

Bei dem Treffen in St. Petersburg erörterten Putin ‌und Witkoff auch die Umsetzung einer Vereinbarung vom 9. Oktober zwischen Putin und US-Präsident Donald Trump über ‌russische Diesellieferungen an die USA und die Weltmärkte. Zudem kam die Krise um den Iran zur Sprache. Putin betonte, das Potenzial der Diplomatie sei bei Weitem nicht ausgeschöpft. Es sei sowohl möglich als auch notwendig, Vereinbarungen mit Teheran zu treffen, "das unser strategischer Partner ist", sagte Uschakow. Russland bekräftigte demnach seine Bereitschaft, die Suche nach politischen und diplomatischen Lösungen für die iranische Frage weiterhin ⁠zu unterstützen.

Witkoff hatte Putin bei dem Treffen zu einer Wiederaufnahme der Friedensgespräche gedrängt und neue Vorschläge für eine Beilegung des Konflikts vorgelegt. Es war die neunte persönliche Begegnung der ‌beiden Männer. Als Geste des guten Willens ließ Russland zu Beginn der Gespräche den inhaftierten ⁠US-Bürger Stephen Hubbard frei. "Ich hoffe, dass wir uns heute konstruktiv über eine mögliche Wiederaufnahme dreiseitiger Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA austauschen können", sagte Witkoff zu Putin. "Selbst wenn wir heute keine Einigung erzielen: Wenn wir darüber beraten und ausloten, wie der nächste Schritt aussehen könnte, wäre das wichtig. Die Welt wartet darauf."

Witkoff kündigte zudem an, dass sich Trumps Schwiegersohn Jared Kushner im weiteren Verlauf telefonisch zuschalten werde. An der Unterredung nahm auch Putins Sonderbeauftragter ‌für Investitionen, Kirill Dmitrijew, teil. Beide Seiten betonten das Potenzial für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit nach Kriegsende.

TREFFEN ⁠MIT TRUMP IN CHINA ANGEREGT

Putin schlug dabei vor, große Mengen Düngemittel ⁠an die USA zu liefern, um die dortigen Landwirte zu unterstützen. Einem Medienbericht zufolge schickt Russland nach der Vereinbarung mit Trump am Donnerstag den ersten Tanker mit 40.000 Tonnen Diesel in die USA. Putin regte darüber hinaus ein Treffen mit Trump im kommenden Monat in China an. Der Kreml hatte ein Dreiertreffen unter Einbindung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping ins Spiel gebracht.

Witkoff war am Mittwochmorgen aus Oslo angereist. Einem US-Vertreter zufolge, der anonym bleiben wollte, wurden bei den Gesprächen in der norwegischen Hauptstadt Fortschritte bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine, einem wirtschaftlichen Wiederaufbauplan und einer europäischen Sicherheitsarchitektur erzielt. Selenskyj äußerte die Hoffnung auf ein baldiges Gipfeltreffen mit Putin und Trump. Der US-Präsident hatte jedoch den Druck auf Kiew zuletzt erhöht und erklärt, es sei Zeit für ein Abkommen. Andernfalls drohten der Ukraine schwerwiegende Konsequenzen.

Die Beziehungen zwischen Washington und Kiew sind angespannt, seit Trump das Diesel-Abkommen mit Russland angekündigt hat, um die Kraftstoffpreise in den USA vor den Kongresswahlen im November zu senken. Die Ukraine beklagte daraufhin Einschränkungen ⁠bei der Weitergabe von US-Geheimdienstdaten und Störungen des militärischen Satellitensystems Starshield. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf Insider, SpaceX-Chef Elon Musk habe eine Drosselung des Systems angeordnet. US-Außenminister Marco Rubio betonte jedoch, Washington habe den Zugang der Ukraine nicht eingeschränkt.

(Bericht von Reuters, Dmitry Antonov; Mitarbeit Andreas Rinke in Berlin Bearbeitet von Alexander Ratz Redigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)