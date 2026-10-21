MBB: Trotz höherer Prognose bleibt Abwarten sinnvoll

Was bewegt die Aktie?

MBB profitiert erheblich von seiner Beteiligung an Friedrich Vorwerk. Die Beteiligungsgesellschaft hat ebenfalls Quartalszahlen vorgelegt und einen Umsatz von 318 Millionen Euro erzielt. Die gute Geschäftsentwicklung geht überwiegend auf Friedrich Vorwerk zurück, während andere Beteiligungen schwächer wachsen. Mit den starken Zahlen ist auch der Kurs der MBB-Aktie deutlich gestiegen.

Für den Umsatz erwartet MBB nun 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro. Gleichzeitig hebt das Unternehmen die erwartete Marge beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, kurz Ebitda, von 18 bis 20 auf 22 bis 24 Prozent an. Damit erhöht MBB sowohl die Umsatzprognose als auch die erwartete Profitabilität.

Die höhere Ergebnisprognose verdeutlicht den Umfang der Anpassung. MBB erwartet jetzt ein Ebitda von 253 bis 265 Millionen Euro, nachdem zuvor 207 bis 219 Millionen Euro vorgesehen waren. Im Mittel steigt die Prognose damit um mehr als 20 Prozent. Friedrich Vorwerk bleibt für diese Verbesserung von zentraler Bedeutung.

Für Anleger stellt sich deshalb die Frage nach der passenden Aktie für ihre Erwartungen an Friedrich Vorwerk. Wenn sich dessen starke Geschäftsentwicklung fortsetzt, bietet die direkte Beteiligung über die Friedrich-Vorwerk-Aktie die stärkere Teilhabe an dieser Entwicklung. Bei MBB beeinflussen zusätzlich die übrigen Beteiligungen das Ergebnis und schwächen diesen Effekt ab.

Wenn Friedrich Vorwerk dagegen eine Konsolidierung oder eine schwächere Entwicklung durchläuft, könnte MBB die günstigere Wahl sein. Voraussetzung dafür ist, dass andere Beteiligungen besser laufen und die Schwäche teilweise ausgleichen. Die breitere Beteiligungsstruktur kann unter dieser Bedingung mögliche Rückgänge begrenzen. Entscheidend bleibt damit, wie nachhaltig Friedrich Vorwerk seine derzeit starke Entwicklung fortsetzen kann.

Charttechnik

Die MBB-Aktie befindet sich an einem ausgeprägten dynamischen Widerstand. Bis zur Trendlinie besteht noch etwas Platz, doch bereits das aktuelle Widerstandsniveau wirkt stark. Diese Konstellation spricht nach dem deutlichen Kursanstieg für einen zurückhaltenden Einstieg.

Martins Einschätzung

Die angehobene Prognose ist positiv, beim Kauf der MBB-Aktie bleibt Abwarten sinnvoll. Wer eine anhaltend starke Entwicklung bei Friedrich Vorwerk erwartet, findet in dessen Aktie derzeit die attraktivere Möglichkeit zur direkten Beteiligung. Für MBB spricht das mögliche Ausgleichen einer Schwäche durch andere Beteiligungen, sofern diese besser laufen. Der starke Widerstand begrenzt zugleich die charttechnische Attraktivität eines Einstiegs.