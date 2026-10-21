Merz drängt Trump zu Einladung an Südafrika zum G20-Gipfel in Miami

Berlin, 21. ⁠Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz drängt US-Präsident Donald Trump, auch afrikanische Vertreter zum G20-Gipfel in Miami im Dezember einzuladen. "Wer über die Zukunft der Weltwirtschaft spricht, muss alle wichtigen ‌Partner einbeziehen. Selbstverständlich gehört Afrika mit an den Tisch", sagte Merz am Mittwoch auf dem Business Global ⁠Dialogue (BGD) in ⁠Berlin. "Die Afrikanische Union ist Mitglied der G20, ebenso wie Südafrika. Deshalb fordere ich nachdrücklich, dass Südafrika auf dem G20-Gipfel vertreten ist", fügte er mit Blick auf Trumps Ankündigung hinzu, Südafrika nicht einzuladen. Er ‌dankte Trump, dass dieser neben den ‌G20-Mitgliedern Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien auch die Niederlande und Polen eingeladen habe. Beim G20-Format treffen sich Vertreter der ⁠größten Volkswirtschaften weltweit.

Der Kanzler kündigte zugleich an, dass er ‌den USA eine "Miami Growth ⁠Agenda" vorgeschlagen habe. Man müsse gemeinsam Bürokratie abbauen, notwendige Strukturreformen vorantreiben und Investitionen erleichtern. "Das sind die Voraussetzungen für neues Wachstum und Wohlstand, nicht nur ‌hier in Deutschland, sondern ⁠weltweit." Zudem müsse man im ⁠G20-Rahmen über Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz sowie eine sichere, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung, den Umgang mit unlauteren Handelspraktiken sowie die weltweit steigende Staatsverschuldung sprechen. Merz fügte hinzu, dass der G7-Kreis der größten westlichen Industriestaaten sich gegenseitig mit kritischen Rohstoffen versorgen sollte.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin ⁠Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)