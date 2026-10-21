Merz: EU wird sich gegen unfaire Handelspolitik Chinas wehren

Berlin, 21. ⁠Okt (Reuters) - Die EU wird sich nach Worten von Kanzler Friedrich Merz entschiedener gegen unfairen Handel wehren - auch gegenüber China. Man habe eine Regel gefunden, die keine ‌Staaten namentlich erwähne, sagte Merz am Mittwoch auf einer Konferenz in Berlin. Mit Blick auf China fügte ⁠er ⁠hinzu, dass das gestiegene Handelsdefizit der EU nicht tragbar sei. Man wolle keinen Handelskrieg und habe ihn auch nicht, aber alle Staaten müssten sich an die Regeln halten. Bei China rede man über ‌eine unterbewertete Währung, hohe Subventionen und ‌Überkapazitäten.

Merz wies den Vorwurf zurück, dass Deutschland seine Exportüberschüsse auch immer verteidigt habe. "Dies lag daran, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit ⁠so überwältigend war. Unsere Forschung und Entwicklung war hervorragend." ‌Jetzt erlebe man bei China ⁠aber neben der gestiegenen Wettbewerbsfähigkeit des Landes auch "Überkapazitäten in einem Ausmaß, das nicht nur für den globalen Markt bestimmt ist, sondern als unlauterer ‌Wettbewerb gegenüber denjenigen gilt, ⁠die unter normalen Umständen ⁠produzieren".

Das sei der Grund, warum er und der französische Präsident Emmanuel Macron schärfere Abwehrinstrumente für die EU-Kommission vorgeschlagen hätten. Man handele aber anders als die USA, die ihren Markt für die meisten chinesischen Unternehmen und Produkte geschlossen hätten. "Das ist in Europa nicht der Fall. Wir sind offen und wollen ⁠offen bleiben", betonte Merz. "Das ist der Unterschied zwischen Europa und den USA."

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Thomas ‌Seythal)