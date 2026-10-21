Merz warnt vor Angriffen Russlands - Lehnt Kapitulation der Ukraine ab

Berlin, 21. ⁠Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor mittlerweile täglichen hybriden Angriffen Russlands auf Deutschland gewarnt und gleichzeitig eine Kapitulation der Ukraine abgelehnt. "Meine größte Sorge ist im Moment nicht unsere Wirtschaft, nicht die Europäische Union, ‌nicht Amerika und nicht China", sagte Merz am Mittwoch beim Business Global Dialogue (BGD). "Meine größte Sorge sind die Auswirkungen Russlands auf unsere ⁠Gesellschaft und ⁠die Art und Weise, wie es ihnen gelingt, unsere Gesellschaften zu destabilisieren." Man erlebe permanent Angriffe Russlands und müsse widerstandsfähig werden. Die fortwährenden Desinformationen aus Moskau würden auch noch von einer Partei geschürt, sagte er in Anspielung auf die AfD.

Deshalb sei ‌auch klar, warum Deutschland die Ukraine weiter ‌in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angreifer unterstütze. "Das ist nicht nur ein Krieg in der Ukraine. Das ist ein grundlegender Angriff auf die ⁠gesamte politische Ordnung, die wir nach 1990 erreicht haben", sagte er. ‌Mit Blick auf die neuen Russland-Avancen ⁠von US-Präsident Donald Trump fügte der Kanzler hinzu: "Eine Kapitulation – oder gar eine bedingungslose Kapitulation der Ukraine – kommt nicht infrage. Denn das wäre eine Kapitulation von uns allen." Deutschland und ‌die Europäer unterstützten die Ukraine ⁠im eigenen Interesse.

Regierungssprecher Stefan Kornelius ⁠bestätigte, dass der außen- und sicherheitspolitische Berater des Kanzlers bei den Gesprächen in Oslo zwischen dem US-Sondergesandten Steve Witkoff, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb anwesend gewesen sei. Für die Bundesregierung sei klar, dass es keine Vereinbarung über die Köpfe der Ukraine und der Europäer hinweg geben könne.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)