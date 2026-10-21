Meta soll Milliarden wegen Cambridge Analytica zahlen

Alter Skandal, neues Urteil

Santa Fe (dpa) - Der Facebook-Konzern Meta ist wegen des Datenschutz-Skandals um Cambridge Analytica im US-Bundesstaat New Mexico zu einer Strafe von 25 Milliarden Dollar verurteilt worden. Der Richter verwies in seiner Entscheidung auf das Ausmaß der Rechtsverletzungen.