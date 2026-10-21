Meta toppt Erwartungen, Aktie springt an

Am Mittwochabend hat die Facebook-Mutter Meta Zahlen zum dritten Quartal verkündet und dabei die Erwartungen klar übertroffen. So erwirtschaftete Meta Umsätze von 64,6 Milliarden US-Dollar, je Aktie blieb davon ein Gewinn 3,83 Dollar. Die Aktie verbesserte sich nach den Zahlen im nachbörslichen Handel um über drei Prozent.

Die Analysten hatten im Schnitt von Umsätzen von 63,4 Milliarden Dollar prognostiziert. Beim Gewinn hatten sie 6,80 Dollar je Aktie erwartet. Im dritten Quartal des Vorjahres erlöste Meta 51,2 Milliarden US-Dollar, wovon unterm Strich je Anteil 7,25 Dollar Profit blieben.

Auch beim Ausblick überraschte der Tech-Konzern positiv. Für das vierte Quartal erwartet Meta Umsätze zwischen 73 und 76 Milliarden Dollar, die Prognosen hatten hier mit 73,57 Milliarden eher am unteren Ende gelegen. Außerdem erklärte das Unternehmen unter Führung von Gründer Mark Zuckerberg, im Gesamtjahr wohl auf Investmentausgaben von 175 bis 179 Milliarden Dollar zu kommen.

Zusammen mit anderen "Hyperscalern" wie Microsoft oder Alphabet baut Meta seine Rechenkapazität aktuell stark aus, um im KI-Wettbewerb nicht zurückzufallen. Noch zu Jahresbeginn hatten Anleger gezweifelt, ob Meta hier ebenso viel Kapital investieren sollte wie die anderen Tech-Granden, die wegen des Cloud-Geschäfts ohnehin Datenzentren bauten.

Mit dem KI-Assistenten "Muse" zeigte Meta jedoch, auch bei KI erfolgreich zu sein. Dementsprechend zog die Aktie zuletzt an und baute ihr Jahresplus auf 7,2 Prozent aus.