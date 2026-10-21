Ministerien wollen Pflicht-Elementarschutz für alle Wohnhäuser

München, 21. Okt (Reuters) - ⁠In Deutschland sollen künftig nach den Vorstellungen des Justiz- und des Finanzministeriums alle Wohnhäuser zumindest teilweise gegen die Folgen von Überschwemmungen, Starkregen, Erdrutschen und ähnlichen Naturgefahren versichert werden. Die beiden Ministerien legten am Mittwoch ein Diskussionspapier für einen besseren Schutz gegen Elementarschäden vor, das als Grundlage für Gespräche mit den Bundesländern und den Versichererverbänden ‌dienen soll. Danach sollen neue Wohngebäudeversicherungen künftig standardmäßig einen Elementarschutz mit maximal 20.000 Euro Selbstbehalt enthalten. Bei bestehenden Policen soll der Elementarschutz nach einem Jahr automatisch einbezogen werden, wenn der Versicherungsnehmer nicht widerspricht.

Ganz ⁠ohne einen Elementar-Versicherungsschutz ⁠sollen Haus- und Wohnungseigentümer aber nach dem Willen der SPD-geführten Ministerien in keinem Fall bleiben. Geprüft werden soll allenfalls, ob sie alternativ eine billigere Mindestversicherung abschließen können, bei der sie im Ernstfall aber auf den ersten 100.000 Euro Schaden sitzenbleiben. Das könnte vor allem für Eigentümer attraktiv sein, deren Häuser in hochwassergefährdeten Gebieten liegen und deren Versicherungsprämien deshalb besonders hoch ausfielen. Immerhin 0,4 Prozent aller Wohnhäuser stehen an Orten, ‌wo einmal in zehn Jahren Hochwasser zu erwarten ist. In ‌diesem Fall müssten sie aber akzeptieren, dass ihnen der Staat nicht finanziell unter die Arme greift.

Zwar sind 98 Prozent aller Wohngebäude in Deutschland gegen Feuer, Sturm oder Hagel versichert, aber nur 59 Prozent auch gegen Ereignisse wie Überschwemmungen ⁠oder Erdrutsche, die im Klimawandel häufiger auftreten dürften als bisher. Im Schnitt verursachen sie in Deutschland nach ‌Angaben des Versicherer-Verbandes GDV Schäden von rund zwei Milliarden ⁠Euro pro Jahr. Bei solchen Katastrophen springt meist der Staat mit Steuergeld ein, um teilweise existenzbedrohende Schäden abzumildern.

Das zu ändern, hatte sich die schwarze-rote Bundesregierung bereits im Koalitionsvertrag auf die Fahnen geschrieben. Wie das geschehen soll, ist aber umstritten. Nach 25 Jahren Diskussion liege nun dafür ‌ein Vorschlag auf dem Tisch, erklärte Justiz- und Verbraucherschutzministerin ⁠Stefanie Hubig. "Unser Vorschlag bietet die Chance, beim besseren ⁠Versicherungsschutz vor Flut und Starkregen endlich voranzukommen." Es gelte aber, viele unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen. Zudem müsse der Schutz bezahlbar bleiben - für Eigentümer und für Mieter. Diskutiert werden solle unter anderem, ob Eigentümer die Kosten für den erweiterten Schutz über die Nebenkosten auf die Mieter abwälzen dürfen oder nicht.

Die Länder und Verbände haben bis zum 2. Dezember Zeit, sich zu den Vorschlägen zu äußern. Erst danach soll ein Gesetzentwurf ausgearbeitet werden. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sieht eine Versicherungspflicht bisher kritisch und pocht flankierend auf mehr Prävention. Bauverbote etwa in Überschwemmungsgebieten sind in dem Vorschlag ⁠der Ministerien ebenso angesprochen wie die staatliche Förderung von Schutzmaßnahmen für gefährdete Häuser.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)