Münchener Rück verkleinert Vorstand auf zehn Mitglieder
München, 21. Okt (Reuters) - Der Vorstand der Münchener Rück schrumpft zum 1. November von elf auf zehn Mitglieder. Die für das Europa- und Lateinamerika-Geschäft in der Schaden-Rückversicherung verantwortliche Clarisse Kopff (53) werde das Unternehmen Ende Oktober nach vier Jahren verlassen, teilte der Rückversicherungskonzern am Mittwoch mit. Ihr Vertrag lief noch bis 2030. Kopffs Position werde "dauerhaft nicht nachbesetzt", ihre Aufgaben übernehme Rückversicherungs-Vorstand Thomas Blunck zusätzlich. Die Münchener Rück hatte die Französin 2022 von der Allianz geholt, wo sie den Kreditversicherer Euler Hermes leitete, der inzwischen unter der Marke Allianz Trade auftritt.
(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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