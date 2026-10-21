Münchener Rück verkleinert Vorstand auf zehn Mitglieder

Reuters · Uhr
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München, ⁠21. Okt (Reuters) - Der Vorstand der Münchener Rück schrumpft zum 1. November von elf auf ‌zehn Mitglieder. Die für das Europa- und Lateinamerika-Geschäft in ⁠der ⁠Schaden-Rückversicherung verantwortliche Clarisse Kopff (53) werde das Unternehmen Ende Oktober nach vier Jahren verlassen, teilte der Rückversicherungskonzern am ‌Mittwoch mit. Ihr ‌Vertrag lief noch bis 2030. Kopffs Position werde "dauerhaft nicht ⁠nachbesetzt", ihre Aufgaben übernehme Rückversicherungs-Vorstand ‌Thomas Blunck ⁠zusätzlich. Die Münchener Rück hatte die Französin 2022 von der Allianz geholt, wo ‌sie ⁠den Kreditversicherer Euler Hermes ⁠leitete, der inzwischen unter der Marke Allianz Trade auftritt.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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