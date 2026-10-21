21. Okt (Reuters) - ⁠Tech-Milliardär Elon Musk hat erstmals formelle Gespräche über eine mögliche Fusion seiner beiden Unternehmen Tesla und SpaceX bestätigt. Er finde einen Zusammenschluss "eine gute Idee", sagte er in einer Telefonkonferenz mit Investoren zu den zuvor veröffentlichten SpaceX-Quartalszahlen in der Nacht ‌zum Dienstag. Entsprechende Sonderausschüsse seien gebildet worden, um eine mögliche Fusion zu prüfen. Die Aktien des Raumfahrt- und Technologiekonzerns SpaceX, der zuvor seinen ⁠ersten Gewinn ⁠als börsennotiertes Unternehmen ausgewiesen hatte, stiegen im nachbörslichen Handel um acht Prozent. Die Tesla-Papiere legten um 1,8 Prozent zu.

"Ich denke, es wäre eine gute Idee, aber das liegt wirklich an den Sonderausschüssen beider Unternehmen", sagte Musk. Da er selbst in einem Interessenkonflikt stehe, könne er an den Gesprächen der ‌aus unabhängigen Direktoren bestehenden Gremien nicht teilnehmen. ‌Die Ausschüsse seien auf Wunsch der Aktionäre eingerichtet worden, die einem Geschäft letztlich zustimmen müssten.

Es sei jedoch verfrüht, von einer Fusion auszugehen. Die Ausschüsse hätten sich noch ⁠nicht auf die Bedingungen einer Transaktion geeinigt und würden das möglicherweise auch nie ‌tun. Einem Insider zufolge begannen die ⁠Gespräche in den vergangenen Wochen und könnten in einer Übernahme von Tesla durch SpaceX münden. Der Elektroautobauer lasse sich dabei von einer Investmentbank beraten, sagte die mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur ‌Reuters. Musk ist der reichste Mensch ⁠der Welt und besitzt knapp ein ⁠Fünftel von Tesla sowie knapp die Hälfte von SpaceX. Analysten zufolge würde ihm eine Fusion die Kontrolle über das kombinierte Unternehmen sichern.

Musk verwies auf die großen Vorteile einer Zusammenarbeit bei der Entwicklung etwa von Superintelligenz-Software, Chipdesign und Robotik. Das gemeinsame Chip-Produktionsunternehmen Terafab solle im Mai oder Juni kommenden Jahres einen ersten Test-Chip herstellen und bis zum dritten Quartal 2028 die Massenproduktion erreichen.

(Bericht von Akash Sriram in Bengaluru, Joey Roulette in ⁠Washington, bearbeitet von Myria Mildenberger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)