Netflix: Schwächere Werbeprognose belastet die Aktie

Was bewegt die Aktie?

Netflix hat im jüngsten Quartal den Umsatz um zwölf Prozent und den Gewinn je Aktie um 48 Prozent auf 0,87 Dollar gesteigert. Damit übertraf der Gewinn je Aktie die Erwartungen um 0,05 Dollar. Der Umsatz entsprach ungefähr den Erwartungen, während das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal um 37 Prozent auf rund 4,6 Milliarden Dollar zulegte.

Beim freien Cashflow blieb Netflix dagegen hinter den Erwartungen zurück. Dieser erreichte rund 2,9 Milliarden Dollar gegenüber erwarteten rund 3,2 Milliarden Dollar. Die Schwäche liegt damit im Vergleich zur erwarteten Höhe des freien Cashflows; aus diesen Zahlen ergibt sich keine Aussage über einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Entscheidend für den Kursrückgang ist die schwächere Aussicht für das Werbegeschäft. Netflix erwartet im laufenden Jahr Werbeeinnahmen von 2,7 Milliarden Dollar und damit zehn Prozent weniger als ursprünglich vorgesehen. Das belastet die Wachstumsperspektive eines Geschäfts, das zusätzliche Einnahmen neben den Abonnements ermöglichen soll.

Auch das Umsatzwachstum verdient Aufmerksamkeit: Zwölf Prozent entsprechen im Vergleich mit den betrachteten Quartalen einem niedrigen Niveau. Bereits im Dezemberquartal 2023 und im Märzquartal 2025 lag der Zuwachs bei zwölf Prozent, während die übrigen betrachteten Quartale höhere Raten erreichten. Regional wächst Netflix weiter: In den USA und Kanada sowie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika beträgt das Plus jeweils elf Prozent, in Lateinamerika 17 Prozent und im asiatisch-pazifischen Raum zwölf Prozent.

Für das Gesamtjahr erwartet Netflix einen Umsatz von 51,1 Milliarden Dollar und rund 13 Prozent Wachstum. Die operative Marge soll 31,5 Prozent erreichen, nach 29,5 Prozent im Vorjahr. Damit plant das Unternehmen eine höhere Marge, entspricht dabei aber lediglich den Erwartungen.

Martins Einschätzung

Die schwächere Werbeprognose spricht kurzfristig für Vorsicht. Hinzu kommen die zunächst anfallenden Kosten des angestrebten Personalabbaus und eine voraussichtlich schwächere Gewinnentwicklung in den kommenden Quartalen.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis ist vom Höchstwert um 50 auf 18,8 gesunken. Für langfristige Anleger kann diese niedrigere Bewertung einen kleinen ersten Einstieg interessant machen. Angesichts des Wettbewerbs und der schwächeren Wachstumsperspektive erscheint es jedoch sinnvoll, einen charttechnischen Wendepunkt abzuwarten.