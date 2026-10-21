Nigeria meldet Ebola-Fall - 44 Kontaktpersonen identifziert

Reuters · Uhr
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Abuja, ⁠20. Okt (Reuters) - In Nigeria ist ein Ebola-Fall in der Hauptstadt Abuja bestätigt worden. Die Patientin sei in ‌das ostafrikanische Uganda gereist, sagte Gesundheitsminister Muhammad Ali Pate am Dienstag dem ⁠staatlichen ⁠Fernsehsender NTA. Sie befinde sich in Isolation und werde medizinisch versorgt. Die Kontaktnachverfolgung laufe, erklärte der Minister weiter. Zunächst seien 44 ‌Kontaktpersonen identifiziert worden.

In der ‌Region breitet sich derzeit ein größerer Ebola-Ausbruch ausgehend von der Demokratischen Republik ⁠Kongo über die Landesgrenzen hinweg aus. ‌Die Regierung in ⁠Kinshasa hatte am Sonntag mitgeteilt, dass das Virus auf eine achte Provinz übergegriffen habe. Auch Kenia ‌befindet sich ⁠in erhöhter Alarmbereitschaft und ⁠meldete am selben Tag einen weiteren Fall, womit die Zahl der Infektionen dort auf acht stieg.

(Bericht von Elisha Bala-Gbogbo und Camillus EbohBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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