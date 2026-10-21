Northrop Grumman: Höhere Gewinnprognose treibt die Aktie

Was bewegt die Aktie?

Northrop Grumman steigert den Umsatz im Berichtszeitraum um sieben Prozent auf 11,1 Milliarden Dollar. Damit liegt der Rüstungskonzern rund 30 Millionen Dollar unter den Erwartungen und erreicht die Umsatzprognosen damit nahezu. Beim Gewinn je Aktie fällt der Vergleich deutlich besser aus: Mit 7,89 Dollar übertrifft das Unternehmen die erwarteten 7,20 Dollar klar.

Der Nettogewinn steigt von 1,10 auf 1,12 Milliarden Dollar. Das operative Segmentergebnis wächst um fünf Prozent auf 1,35 Milliarden Dollar. Besonders positiv fällt der Auftragseingang von 16,4 Milliarden Dollar aus, der den Umsatz deutlich übersteigt. Der Auftragsbestand erreicht dadurch 110 Milliarden Dollar und entspricht rund zweieinhalb Jahren Geschäftstätigkeit.

In den einzelnen Sparten unterscheiden sich Umsatz- und Gewinnentwicklung deutlich. Aeronautic Systems, zu dem auch das F-35-Programm gehört, steigert den Umsatz um 14 Prozent und den Gewinn um 24 Prozent. Im Bereich Defense wächst der Umsatz um zwölf Prozent, während der Gewinn um sieben Prozent zulegt. Bei Space Systems steigt der Umsatz um zwei Prozent auf 2,75 Milliarden Dollar, der operative Gewinn wächst um fünf Prozent.

Mission Systems erzielt mit 22 Prozent ein besonders starkes Umsatzwachstum und erreicht 3,16 Milliarden Dollar. Damit erwirtschaftet die Sparte fast 30 Prozent des gesamten Konzernumsatzes. Zugleich sinkt ihr Gewinn um drei Prozent. Ein ungünstigerer Produktmix belastet hier die Marge und zeigt, dass stärkeres Umsatzwachstum innerhalb des Konzerns mit sehr unterschiedlichen Gewinnentwicklungen einhergeht.

Die starken Gewinne veranlassen Northrop Grumman, die Prognose für den Gewinn je Aktie von 28,60 bis 29,10 Dollar auf 29,35 bis 29,75 Dollar anzuheben. Auch beim Umsatz erwartet das Unternehmen etwas mehr, während die Prognose für den freien Zahlungsüberschuss unverändert bleibt. Projektrisiken bestehen insbesondere beim B-21-Bomber durch die Komplexität, die Umsetzung und die damit verbundenen Kosten.

Charttechnik

Seit den Oktobertiefs steigt der Kurs von rund 470 auf etwa 550 Dollar und überschreitet dabei die Marke von 537 Dollar. Im Jahreschart deutet sich ein mögliches Doppelttief an.

Ein Schlusskurs oberhalb der früheren Hochs bei 535 Dollar wäre ein positives Signal. Bestätigt die Aktie damit das nachhaltige Überschreiten der Trendlinie, könnte eine neue mittelfristige Aufwärtsbewegung beginnen.

Martins Einschätzung

Der hohe Auftragseingang und der wachsende Auftragsbestand sprechen für eine gute Planbarkeit und könnten das Rückschlagpotenzial der Aktie begrenzen. Zusammen mit dem überraschend hohen Gewinn je Aktie und der angehobenen Gewinnprognose ergibt sich ein positives Gesamtbild. Die schwächere Gewinnentwicklung bei Mission Systems und die Projektrisiken beim B-21-Bomber bleiben dabei wesentliche Risikofaktoren.