Nvidia-Chef Huang sieht großes Robotik-Potenzial in Europa

Frankfurt, 21. ⁠Okt (Reuters) - Der US-Chipkonzern Nvidia vertraut auf die Wachstumsaussichten europäischer Firmen. "Im zurückliegenden Jahr haben wir nahezu zehn Milliarden Dollar investiert", sagte Konzernchef Jensen Huang am Mittwoch in seiner Rede zum Auftakt der Konferenz GTC in Berlin. "Allein in der letzten Woche haben wir Beteiligungen ‌an 14 Startups verkündet. Insgesamt sind wir inzwischen mehr als 12.000 Partnerschaften eingegangen."

Der kalifornische Halbleiterhersteller hält unter anderem Anteile an den deutschen Roboterbauern Agile Robots und Neura ⁠Robotics, dem ⁠KI-Entwickler Black Forest Labs sowie dem Satelliten-Hersteller Reflex Aerospace. Vor allem im Bereich humanoider Robotik habe Europa großes Potenzial, betonte Huang. "Keine Region hat sich so sehr der Herstellung von Mechatronik, Elektronik und mechanischen Systemen auf höchstem Niveau verschrieben wie Europa." Die dadurch gewonnenen Fertigkeiten und Daten bildeten eine hervorragende Grundlage für sogenannte ‌Physische KI.

Zur Demonstration holte der Nvidia-Chef mehrere "Microducks" auf ‌die Bühne. Diese KI-gesteuerten zweibeinigen Roboter eines französischen Startups reagieren auf gesprochene Anweisungen. Sie setzen sich hin, schlagen Rad oder machen ein Nickerchen.

VORKONFIGURIERTE SYSTEME FÜR ROBOTER UND ROBOTAXIS

Um die Verbreitung humanoider ⁠Roboter zu beschleunigen, will Nvidia ein vorkonfiguriertes System anbieten. Entwickler müssten sich dann nicht ‌erst mit der Abstimmung von Mechanik, ⁠Sensoren und Software herumschlagen, bevor sie die Maschinen für bestimmte Aufgaben trainieren, betonte Huang. Hierfür hat sein Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem deutschen Startup Agile den "Agile One SN" entwickelt. Der etwa 1,4 Meter große und 43 ‌Kilogramm schwere zweibeinige Roboter ist vor ⁠allem für Forschungslabore gedacht.

Huang stellte bei seiner ⁠Präsentation darüber hinaus "Hyperion" vor. Dabei handelt es sich um ein vorkonfiguriertes System aus Hard- und Software für autonome Fahrzeuge. Mithilfe dieser Technologie würden die Robotaxis unterschiedlicher Fahrdienst-Vermittler zu einer riesigen virtuellen Flotte vereinigt. Künftig würden auch Volkswagen, Volvo und Mercedes auf "Hyperion" setzen.

Huangs Auftritt am Mittwoch wurde kurz durch Zwischenrufe unterbrochen. In der Übertragung der Veranstaltung waren ihre Forderungen nicht zu verstehen. Der Nvidia-Chef sicherte den Störern zu, er werde später mit ihnen sprechen. Sie wurden anschließend ⁠aus dem Saal geführt.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)