Ölpreise legen zu - Angst vor Eskalation in Golf ist zurück

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch nach einer Schwächephase im US-Handel wieder gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee kostete zuletzt 109,90 US-Dollar. Das ist ein Prozent mehr als am Vortag. Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, demzufolge das US-Außenministerium eine Anordnung für einen Teil des diplomatischen Personals und deren Familien zum Verlassen von US-Botschaften in der Golf-Region vorbereite. Als Quelle nannte die Agentur drei US-Offizielle.

Ein Sprecher des Außenministeriums wies den Bericht kurz danach auf X teilweise zurück. Es gehe lediglich um Personal in Saudi-Arabien, hieß es./he/men

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Rohstoffe
Ölpreis auf Fünfmonats-Hoch - Brent über 110 Dollargestern, 13:35 Uhr · dpa-AFX
Arbeiter auf einer Ölbohrplattform.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: So steht es um Teslagestern, 13:00 Uhr · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzengestern, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vor19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen