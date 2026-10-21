Original-Research: Cabka NA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: Cabka NA - from First Berlin Equity Research GmbH

21.10.2026 / 10:20 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cabka NA

     Company Name:                Cabka NA
     ISIN:                        NL00150000S7

     Reason for the research:     Q3 Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        21.10.2026
     Target price:                EUR3,30
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cabka N.V. (ISIN:
NL00150000S7) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,40 auf EUR 3,30.

Zusammenfassung:
Der Umsatz im dritten Quartal war mit EUR42,3 Mio. J/J weitgehend unverändert,
entsprach jedoch den Erwartungen, während der Umsatz in den ersten neun
Monaten EUR137,8 Mio. (+4,3 %) betrug. Das Geschäft wurde durch eine kurze
Pause bei den Ausschreibungen von Kunden aufgrund erneuter Spannungen im
Nahen Osten und Sorgen um den Ölpreis gebremst, doch das Management
bestätigte, dass diese Unterbrechung nur von kurzer Dauer war und die
Ausschreibungstätigkeit seitdem wieder angezogen hat. Es wurden keine
Ergebniskennzahlen veröffentlicht, doch aus den Ausführungen des
Finanzvorstands ging hervor, dass die EBITDA-Entwicklung weitgehend auf dem
Niveau des ersten Halbjahres blieb, gestützt durch den Produktmix und die
konsequente operative Umsetzung. Das Management bekräftigte die Guidance für
das Geschäftsjahr 2026, die ein Umsatzwachstum und eine höhere EBITDA-Marge
vorsieht, und zeigte sich zuversichtlich für das Q4. Unsere Umsatzprognose
von EUR188 Mio. für das Geschäftsjahr 2026 setzt ein Wachstum von ca. 3,5% J/J
im 4. Quartal voraus, was angesichts des im ersten Halbjahr erzielten
Umsatzwachstums von 6% erreichbar erscheint. Wir behalten unsere
Kaufempfehlung bei, senken jedoch unser Kursziel auf EUR3,30 (zuvor: EUR3,40),
nachdem wir unser DCF-Modell an den Anstieg der Renditen 10-jähriger
deutscher Staatsanleihen angepasst haben (Aufwärtspotenzial von 62%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Cabka N.V.
(ISIN: NL00150000S7). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 3.40 to EUR 3.30.
Abstract:
Q3 revenue of EUR42.3m was broadly flat YoY and in line with expectations,
while the 9M topline tallied EUR137.8m (+4.3%). Trading was held back by a
brief pause in customer tender activity around renewed Middle East tensions
and oil price concerns, but management confirmed that the interruption was
short-lived and tender activity has since picked up. No earnings KPIs were
published, although CFO commentary indicated that EBITDA performance
remained broadly in line with H1 levels, supported by product mix and
continued execution. Management reiterated FY26 guidance calling for revenue
growth and a higher EBITDA margin and struck a confident tone on Q4. Our
EUR188m FY26 revenue forecast is based on c. 3.5% YoY growth in the December
quarter, which looks achievable against the 6% sales growth delivered in H1.
We maintain our Buy rating but trim our price target to EUR3.3 (old: EUR3.4)
after updating our DCF model for the rise in German 10-year bond yields (62%
upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=6983e11784829939cc1b574d67918fdf

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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