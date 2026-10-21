Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG):

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Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG

21.10.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index

     Unternehmen:              GBC Insider Focus Index
     ISIN:                     DE000SLA2JE2

     Anlass der Studie:        GBC Insider Focus Index (Sep./Okt. 26)
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Cosmin Filker; Manuel Hölzle

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders
basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und
implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den
Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser
Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins
Portfolio aufgenommen.

GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +99,6 %
GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +74,5 %

Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors'
Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30
Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-,
Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen
Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis)
sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung).

Insider-Aktie im Fokus: ZEAL Network SE (ISIN: DE000ZEAL241); Kurs: 39,40 EUR
(20.10.2026; XETRA);
Wachstum, Diversifikation und Insiderkäufe nach Kursrückgang

Die ZEAL Network SE ist der führende private Online-Lotterievermittler in
Deutschland. Über die Marken LOTTO24 und Tipp24 vermittelt der Konzern
insbesondere die Teilnahme an staatlichen Lotterien wie LOTTO 6aus49 und
Eurojackpot. Das Geschäftsmodell unterscheidet sich dabei grundsätzlich vom
klassischen Lotteriebetreiber: Die Spieleinsätze werden an die jeweiligen
Lotteriegesellschaften weitergeleitet, während ZEAL für die Vermittlung
Provisionen vereinnahmt. Das eigentliche Jackpot-Risiko liegt damit nicht
bei ZEAL. Ergänzend baut der Konzern sein Angebot gezielt um eigene
Produktkategorien aus. Dazu zählen die Soziallotterien freiheit+,
Traumhausverlosung und seit April 2026 die Traumautoverlosung sowie das
Geschäft mit virtuellen Automatenspielen. Mit B2B-Angeboten und
Beteiligungen über ZEAL Ventures wird das Geschäftsmodell zusätzlich
verbreitert.

Die Marktposition im deutschen Online-Lotteriegeschäft ist stark. Nach
Unternehmensangaben lag der gemeinsame Marktanteil von LOTTO24 und Tipp24
2025 bei rund 43,9 %. Gleichzeitig ist die Digitalisierung des deutschen
Lotteriemarktes noch nicht so weit fortgeschritten wie in anderen Ländern.
Der Online-Anteil der Spieleinsätze erhöhte sich 2025 zwar von 29,0 % auf
rund 31,2 %, ein erheblicher Teil der Lotterien wird jedoch weiterhin
stationär gespielt. Für ZEAL eröffnet die weitere Verlagerung von Offline-
zu Online-Angeboten damit strukturelles Wachstumspotenzial.

Bereits im Geschäftsjahr 2025 konnte ZEAL dieses Wachstumspotenzial trotz
eines gegenüber 2024 schwächeren Jackpot-Umfelds nutzen. Die Konzernumsätze
stiegen um 16 % auf 218,5 Mio. EUR (VJ: 188,2 Mio. EUR), während das EBITDA um
11 % auf 68,8 Mio. EUR (VJ: 61,9 Mio. EUR) zunahm. Wesentliche Wachstumstreiber
waren die Ausweitung der Kundenbasis sowie eine Verbesserung der
Lotterie-Bruttomarge von 15,6 % auf 17,7 %. Die durchschnittliche Zahl der
monatlich aktiven Lotteriekunden erhöhte sich um 8 % auf rund 1,56 Mio.
Besonders wichtig für die strategische Entwicklung war zudem die Etablierung
eigener Produkte: Allein die Traumhausverlosung erreichte 2025 ein
Transaktionsvolumen von 38,9 Mio. EUR.

Im ersten Halbjahr 2026 setzte sich die positive Entwicklung fort. ZEAL
erzielte mit 121,8 Mio. EUR (VJ: 101,5 Mio. EUR) den höchsten Halbjahresumsatz
der Unternehmensgeschichte, was einem Wachstum von 20 % entspricht. Das
EBITDA erhöhte sich um 10 % auf 38,9 Mio. EUR (VJ: 35,4 Mio. EUR), das
Periodenergebnis um 12 % auf 21,84 Mio. EUR. Das Kerngeschäft Lotterien blieb
mit Umsatzerlösen von 110,57 Mio. EUR der wesentliche Ergebnisträger. Die
monatlich aktive Kundenbasis wuchs um 9 % auf 1,65 Mio., die Bruttomarge
verbesserte sich von 17,3 % auf 18,2 %. Gleichzeitig gewann ZEAL im ersten
Halbjahr 659.000 Neukunden und damit 32 % mehr als im Vorjahr.

Dass das EBITDA mit 10 % weniger stark zunahm als der Umsatz, ist dabei
insbesondere auf gezielte Wachstumsinvestitionen zurückzuführen. Die
Marketingaufwendungen erhöhten sich um 37 % auf 39,8 Mio. EUR, während
gleichzeitig in Personal und neue Geschäftsfelder investiert wurde.
Entsprechend ging die EBITDA-Marge von 34,8 % auf 31,9 % zurück. Im
Conference Call unterstrich das Management jedoch, dass die zusätzlichen
Ausgaben bewusst zur Ausweitung der Kundenbasis und zur Diversifikation
erfolgen. Die Social-Lottery-Produkte befinden sich weiterhin in einer
Investitions- und Skalierungsphase, mittelfristig erwartet ZEAL hier
weiterhin deutlich zweistellige Wachstumsraten.

Einen wichtigen strategischen Schritt hat ZEAL im Juli 2026 mit der
vollständigen Übernahme der britischen SevenCanyon Limited vollzogen. Für
die bislang noch nicht gehaltenen 96,5 % zahlte ZEAL rund 33,8 Mio. GBP
zuzüglich eines möglichen Earn-outs von bis zu 4,8 Mio. GBP. SevenCanyon
betreibt mehrere digitale britische Gewinnspielplattformen, auf denen unter
anderem Fahrzeuge, Häuser und Lifestyle-Produkte verlost werden, und
erzielte zuletzt ein EBITDA von mehr als 10 Mio. GBP. Die Transaktion
eröffnet ZEAL damit unmittelbar einen zweiten geografischen Kernmarkt und
reduziert gleichzeitig die Abhängigkeit vom deutschen Jackpot-Zyklus. Das
Management sieht zusätzliche Potenziale durch die Übertragung der eigenen
Kompetenzen in Kundenakquisition, CRM, Datenanalyse und Plattformbetrieb. Im
Conference Call wurde zudem betont, dass mit SevenCanyon kein Aufbau eines
neuen Geschäfts erforderlich ist, sondern ein bereits profitables und
Cashflow-generierendes Unternehmen übernommen wurde.

Für 2026 erwartet das ZEAL-Management ein EBITDA in Höhe von 70 bis 75 Mio.
EUR. Diese Prognose berücksichtigt bereits den positiven Ergebnisbeitrag von
SevenCanyon sowie einmalige M&A-Aufwendungen im mittleren einstelligen
Millionen-Euro-Bereich. Die bisherige Umsatzprognose von 250 bis 260 Mio. EUR
enthält den zusätzlichen Umsatzbeitrag von SevenCanyon noch nicht, da dessen
IFRS-Darstellung zum Zeitpunkt der Halbjahresberichterstattung noch
finalisiert wurde. Mittelfristig hält das Management an einem Umsatzwachstum
im mittleren Zehnprozentbereich und einer EBITDA-Marge von rund 30 % fest.

Bemerkenswert ist vor diesem Hintergrund die Entwicklung der ZEAL-Aktie.
Nach einem Hoch von rund 51,60 EUR Anfang Mai 2026 geriet der Kurs trotz der
positiven operativen Entwicklung unter Druck. Eine eindeutig negative
operative Nachricht lässt sich für diese Kursentwicklung nicht
identifizieren, vielmehr steht der Kursrückgang einer weiterhin
zweistelligen Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie den unveränderten
mittelfristigen Wachstumszielen gegenüber. Gerade in diese Kursschwäche
hinein erfolgten Ende September zwei auffällige Insiderkäufe. CEO Dr. Stefan
Tweraser erwarb am 24. September insgesamt 1.210 ZEAL-Aktien zu einem
durchschnittlichen Kurs von 42,14 EUR und investierte damit rund 51.000 EUR.
Zeal Network CFO Andrea Behrendt folgte einen Tag später mit dem Kauf von
850 Aktien zu durchschnittlich 42,80 EUR und einem Gesamtvolumen von rund
36.400 EUR.

Vor dem Hintergrund der vorausgegangenen Kurskorrektur, des gleichzeitig
fortgesetzten operativen Wachstums und der strategischen Erweiterung durch
SevenCanyon stellen diese Insiderkäufe aus unserer Sicht ein besonders
interessantes Signal dar.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=517fe17c53239b87da9c34b7b50746a0

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR.
Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum und Uhrzeit der Fertigstellung: 21.10.2026 (09:15 Uhr)
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung: 21.10.2026 (10:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=4c49ed77-cd18-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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