Original-Research: Nanorepro AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Nanorepro AG - von GBC AG

21.10.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Nanorepro AG

     Unternehmen:               Nanorepro AG
     ISIN:                      DE0006577109

     Anlass der Studie:         Research Report (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  4,55 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Neue Konzernstruktur eröffnet erhebliches Skalierungspotenzial

Die NanoRepro AG steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Transformation.
Aus dem früher stark auf medizinische Schnelltests ausgerichteten
Unternehmen entsteht eine breit aufgestellte Consumer-Health-Gruppe mit
mehreren kontrollierten Marken, gemeinsamen Vertriebswegen und einer
zunehmend skalierbaren Infrastruktur. Neben dem etablierten Geschäft mit
ZuhauseTEST und Private-Label-Produkten bilden Paedi Protect, newkee und
alphabiol künftig die wesentlichen Wachstumssäulen. Die strategische
Partnerschaft mit FiberSense eröffnet zusätzlich langfristiges Potenzial im
attraktiven Markt für kontinuierliche Glukosemessung.

Ein wichtiges Qualitäts- und Vertriebsmerkmal des diagnostischen
Kerngeschäfts ist die OEM-Partnerschaft mit dm. NanoRepro liefert inzwischen
mehrere Schnelltests unter der dm-Eigenmarke Mivolis und verbindet damit die
eigene regulatorische und produktspezifische Kompetenz mit der Reichweite
eines führenden europäischen Drogeriekonzerns. Das Modell reduziert den
eigenen Marketingaufwand und zeigt zugleich, dass NanoRepro in der Lage ist,
größere Private-Label-Projekte zuverlässig umzusetzen.

Der wichtigste Schritt ist die Aufstockung des Stimmrechtsanteils an der
Deutsche Kosmetikwerke AG auf 50,24 %. Dadurch wird newkee ab Oktober 2026
vollständig konsolidiert und erstmals zu einem operativ kontrollierten
Bestandteil des Konzerns. Die Transaktion wird über eigene NanoRepro-Aktien
finanziert und belastet die vorhandene Liquidität daher nur begrenzt.
Gleichzeitig eröffnet die stärkere Verzahnung mit Paedi Protect attraktive
Synergien bei Einkauf, Produktion, Produktentwicklung, Vertrieb und
Markenaufbau. Besonders relevant ist der gemeinsame Zugang zu großen
Handelspartnern, über den neue Produkte schneller und effizienter ausgerollt
werden können.

Auch die strategische Neuordnung von hyped about science erhöht aus unserer
Sicht die Klarheit der Equity Story. NanoRepro trennt sich von den noch
kapitalintensiven PHLAS-Aktivitäten und konzentriert die Gesellschaft
vollständig auf alphabiol. Damit entfällt zwar eine langfristige
Technologieoption, zugleich sinken jedoch Entwicklungs-, Finanzierungs- und
Vermarktungsrisiken. Die verfügbaren Ressourcen können nun gezielter in
bereits kontrollierbare Marken mit bestehenden Produkten, Handelszugängen
und absehbaren Umsatzbeiträgen investiert werden.

Die operative Entwicklung bestätigt die wachsende Bedeutung der neuen
Gruppenstruktur. Im ersten Halbjahr 2026 erzielten NanoRepro und Paedi
Protect einen kombinierten Umsatz von knapp 13,0 Mio. EUR, was gegenüber dem
vergleichbaren Pro-forma-Vorjahreswert einem Wachstum von rund 26 %
entspricht. Für das Gesamtjahr erwartet das Management einen Konzernumsatz
von rund 18,0 Mio. EUR. Bis 2028 soll dieser organisch auf rund 28,0 Mio. EUR
steigen. Für 2030 werden rund 40,0 Mio. EUR angestrebt, wobei auch weitere
Akquisitionen vorgesehen sind. Unsere Prognosen liegen mit 18,0 Mio. EUR für
2026, 23,8 Mio. EUR für 2027 und 28,0 Mio. EUR für 2028 im Rahmen dieser
Zielsetzung. Der deutliche Umsatzanstieg 2027 wird insbesondere durch die
erstmalige ganzjährige Konsolidierung von newkee unterstützt.

Auf der Ergebnisseite dürften 2026 zunächst noch Sonder-, Integrations-,
Marketing- und Wachstumsaufwendungen dominieren. Vor diesem Hintergrund
erwarten wir ein EBITDA von -1,5 Mio. EUR. Die Belastung resultiert im
Wesentlichen aus Sonder- und Integrationskosten im Zuge des Konzernaufbaus
und ist damit überwiegend temporärer Natur. Für 2027 prognostizieren wir ein
positives EBITDA von 0,6 Mio. EUR und damit das erstmalige Überschreiten der
operativen Gewinnschwelle. Bis 2028 sollte das EBITDA auf 2,8 Mio. EUR
steigen, was einer EBITDA-Marge von 10,0 % entspricht. Die wesentlichen
Ergebnishebel liegen in einer steigenden Rohertragsmarge, der besseren
Auslastung der bestehenden Strukturen und der schrittweisen Realisierung von
Synergien.

Die nahezu schuldenfreie Bilanz bietet eine solide Grundlage für die weitere
Umsetzung der Plattformstrategie. Zum Jahresende 2025 lag die
Eigenkapitalquote bei 98,2 %, während die liquiden Mittel 7,76 Mio. EUR
betrugen. Hinzu kamen im Februar 2026 rund 1,8 Mio. EUR aus der
Barkapitalerhöhung. NanoRepro verfügt damit über den notwendigen
finanziellen Spielraum, um die Integration der Tochtergesellschaften, neue
Produktentwicklungen und den Ausbau der Marken voranzutreiben.

Insgesamt gewinnt die Transformation von NanoRepro deutlich an Substanz. Mit
Paedi Protect und newkee verfügt die Gruppe über zwei wachsende
Markenplattformen, während das etablierte Schnelltestgeschäft stabile
Handelszugänge und regulatorische Kompetenz einbringt. Die zunehmende
Bündelung der Aktivitäten sollte mittelfristig einen erheblichen operativen
Hebel ermöglichen. Auf Basis unseres DCF-Modells erhöhen wir das Kursziel
von 4,50 EUR auf 4,55 EUR je Aktie. Ausschlaggebend sind die Vollkonsolidierung
von newkee sowie geringere Kapitalkosten infolge der deutlich verbreiterten
operativen Basis, denen höhere Anlaufverluste im laufenden Geschäftsjahr
gegenüberstehen. Angesichts des erheblichen Kurspotenzials bestätigen wir
das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f1e881038d2e4d9a5dc7caa6c4652baf

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellung: 21.10.2026 (10:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 21.10.2026 (14:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ccf0ed97-cd2d-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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