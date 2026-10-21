OTS: F.A.Z. Business Media | research / FINANCE-Befragung: Drei Viertel der ...

dpa-AFX · Uhr
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    FINANCE-Befragung: Drei Viertel der Finanzentscheider sehen
Commerzbank-Übernahme durch Unicredit kritisch
Frankfurt am Main (ots) - Die geplante Übernahme der Commerzbank durch Unicredit
stößt bei deutschen Firmenkunden auf wachsende Skepsis. Das zeigt eine exklusive
Befragung von FINANCE und F.A.Z. Business Media | research unter 334 CFOs,
Finanzleitern und Treasurern deutscher Unternehmen.

Die wichtigsten Ergebnisse:

- 75 Prozent sehen die Übernahme negativ: Nur jeder Fünfte bewertet den
  Zusammenschluss positiv. Unter Unternehmen mit der Commerzbank als Hausbank
  steigt die Ablehnung auf 79 Prozent.
- Der Mittelstand ist besonders skeptisch: Im Umsatzsegment zwischen 250
  Millionen und einer Milliarde Euro liegt die Ablehnung sogar bei 81 Prozent.
- Die Bankenpolitik gerät in Bewegung: 64 Prozent der Befragten geben an, dass
  die Übernahmeankündigung ihre Bankenpolitik verändert hat. Fast jeder Zweite
  überdenkt inzwischen seinen Bankenpool.
- Sorgen um Konditionen und Betreuung: Viele Finanzentscheider rechnen mit
  höheren Finanzierungskosten, weniger Wettbewerb und Veränderungen in der
  Betreuung. 15 Prozent berichten bereits von konkreten Auswirkungen auf ihre
  Geschäftsbeziehungen zu Commerzbank oder Unicredit.
- Der Wirtschaftsstandort Deutschland unter Druck: 62 Prozent befürchten, dass
  die Übernahme den Standort Deutschland schwächt.

Noch führt die wachsende Verunsicherung nicht flächendeckend zu konkreten
Konsequenzen: Die meisten Unternehmen sehen weiterhin ausreichend alternative
Finanzierungspartner. Wie stark die Skepsis in tatsächliche Veränderungen der
Bankbeziehungen mündet, dürfte wesentlich vom weiteren Verlauf der Übernahme und
der angekündigten Restrukturierung abhängen.

Die vollständigen Ergebnisse veröffentlicht FINANCE unter:
https://www.finance-magazin.de/

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Pressekontakt:

F.A.Z. Business Media | research
60486 Frankfurt am Main
Jacqueline Preußer
mailto:jacqueline.preusser@faz-bm.de
+49 (69) 75911961

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178781/6375323
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