OTS: F.A.Z. Business Media | research / FINANCE-Befragung: Drei Viertel der ...

FINANCE-Befragung: Drei Viertel der Finanzentscheider sehen Commerzbank-Übernahme durch Unicredit kritisch Frankfurt am Main (ots) - Die geplante Übernahme der Commerzbank durch Unicredit stößt bei deutschen Firmenkunden auf wachsende Skepsis. Das zeigt eine exklusive Befragung von FINANCE und F.A.Z. Business Media | research unter 334 CFOs, Finanzleitern und Treasurern deutscher Unternehmen. Die wichtigsten Ergebnisse: - 75 Prozent sehen die Übernahme negativ: Nur jeder Fünfte bewertet den Zusammenschluss positiv. Unter Unternehmen mit der Commerzbank als Hausbank steigt die Ablehnung auf 79 Prozent. - Der Mittelstand ist besonders skeptisch: Im Umsatzsegment zwischen 250 Millionen und einer Milliarde Euro liegt die Ablehnung sogar bei 81 Prozent. - Die Bankenpolitik gerät in Bewegung: 64 Prozent der Befragten geben an, dass die Übernahmeankündigung ihre Bankenpolitik verändert hat. Fast jeder Zweite überdenkt inzwischen seinen Bankenpool. - Sorgen um Konditionen und Betreuung: Viele Finanzentscheider rechnen mit höheren Finanzierungskosten, weniger Wettbewerb und Veränderungen in der Betreuung. 15 Prozent berichten bereits von konkreten Auswirkungen auf ihre Geschäftsbeziehungen zu Commerzbank oder Unicredit. - Der Wirtschaftsstandort Deutschland unter Druck: 62 Prozent befürchten, dass die Übernahme den Standort Deutschland schwächt. Noch führt die wachsende Verunsicherung nicht flächendeckend zu konkreten Konsequenzen: Die meisten Unternehmen sehen weiterhin ausreichend alternative Finanzierungspartner. Wie stark die Skepsis in tatsächliche Veränderungen der Bankbeziehungen mündet, dürfte wesentlich vom weiteren Verlauf der Übernahme und der angekündigten Restrukturierung abhängen. Die vollständigen Ergebnisse veröffentlicht FINANCE unter: https://www.finance-magazin.de/ FINANCE aus dem Hause F.A.Z. Business Media GmbH ist Deutschlands führende Plattform für CFOs, Kapitalmarktprofis und andere Finanzentscheider. Seit mehr als zwanzig Jahren bieten wir unserer Community Nachrichten, wichtige Insights, Analysen, Networking sowie Research, Weiterbildung und Tipps für die tägliche Arbeit. F.A.Z. BUSINESS MEDIA | research ist der unabhängige Research-Partner im F.A.Z.-Fachverlag. Wir entwickeln, realisieren und werten quantitative sowie qualitative B2B-Befragungsstudien aus, aufbereitet in vielfältigen Formaten. Pressekontakt: F.A.Z. Business Media | research 60486 Frankfurt am Main Jacqueline Preußer mailto:jacqueline.preusser@faz-bm.de +49 (69) 75911961 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178781/6375323 OTS: F.A.Z. Business Media | research