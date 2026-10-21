Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Arktisstrategie der EU

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Arktisstrategie der EU:

"Spät, aber besser denn gar nicht hat die Europäische Union ihre Arktisstrategie erneuert. Doch wichtiger als die wohlklingenden Ankündigungen wird sein, was das vereinte Europa tatsächlich umsetzt. Es wäre nicht das erste Mal, dass Brüssel mehr verspricht, als es realisieren kann. Positiv ist allerdings, dass Deutschland und die anderen EU-Staaten bei dem Thema dranbleiben und nach der jüngst verkündeten milliardenschweren Unterstützung Grönlands im Norden des alten Kontinents weiter ihre Interessen wahren wollen. Politisch ist das nicht nur ein starkes Signal an Russland und China, die den Europäern einen Schritt voraus sind im nicht mehr ganz so ewigen Eis. Auch für Trumps USA ist mit der Strategie die klare Botschaft verbunden, sich dort behaupten zu wollen - verknüpft mit dem Angebot der Zusammenarbeit."/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Fokus auf Rechenzentren, Satelliten und Cloud
Amazon plant Investitionen von rund 16 Milliarden Euro in Deutschlandgestern, 09:21 Uhr · dpa-AFX
Amazon-Schriftzug am Amazon Hub Locker in San Jose, Kalifornien
KI, Photovoltaik, Biomedizin
China plant neue Exportkontrollen für Schlüsseltechnologien18. Okt. · dpa-AFX
China plant neue Exportkontrollen für Schlüsseltechnologien
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Schwächster „Mag Seven“-Wert
Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächeltgestern, 13:00 Uhr · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzengestern, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vor19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen