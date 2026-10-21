Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu EU-Arktisstrategie

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu EU-Arktisstrategie:

"Bislang sind die Ankündigungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyens vor allem Ideen und Luftschlösser. Europas Arktis-Plan bleibt eine Gratwanderung: Die EU will den Norden nicht den Großmächten überlassen, sich aber auch nicht in deren Machtkampf hineinziehen lassen. Partnerschaft statt Machtpolitik, das ist Europas Angebot an die Menschen in der Region. Reicht das in einer Welt, in der Großmächte zunehmend auf das Recht des Stärkeren setzen? Sicherlich nicht. Aber es ist ein Anfang für eine Zukunft, deren Gestalt niemand kennt."/DP/jha