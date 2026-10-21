Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Frankreich/Berlin

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Frankreich/Berlin:

"Das brennende Frankreich zeigt: Die bürgerlichen Gesellschaften Europas befinden sich in einem Zangenangriff durch Linksextreme und Islamisten. Die Linke, die seit dem Ende der Arbeiterbewegung auf der Suche nach einem neuen revolutionären Projekt war, entdeckt in den zornigen jungen Muslimen endlich wieder die entzündliche Masse, um das Bürgertum buchstäblich in Brand zu stecken. Ihnen redet sie ein, welches Unrecht die Mehrheitsgesellschaft ihnen zufüge. Das linksextreme und das islamistische Weltbild trifft sich im Hass auf den Westen, die liberale Demokratie und auf Israel, das sinnbildlich für das postkoloniale Böse steht. In Paris geht die Saat auf. Und wenn Grüne und SPD der Linkspartei die Hand für eine verfehlte Migrationspolitik reichen, bald auch in Berlin."/DP/jha