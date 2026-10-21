Putin berät mit US-Sondergesandtem Witkoff über Ukraine-Krieg

Moskau, ⁠21. Okt (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin ist in St. Petersburg mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zu Beratungen über ‌ein Ende des Ukraine-Kriegs zusammengetroffen. Witkoff erklärte am Mittwoch, es gebe eine ⁠Grundlage ⁠für einen Waffenstillstand. Er hoffe, dass Putin einer Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen den drei Parteien – Russland, den USA und der Ukraine – zustimme, meldeten ‌die russischen Nachrichtenagenturen Interfax ‌und Tass.

Putin dankte bei dem Treffen US-Präsident Donald Trump für dessen Bemühungen um ⁠eine Beilegung des Konflikts. Der Kreml-Chef ‌betonte, Russland sei an ⁠einer Wiederherstellung der Wirtschaftsbeziehungen zu den USA interessiert. Zudem erkundigte sich Putin nach Witkoffs Unterredung mit ‌dem ukrainischen ⁠Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am ⁠Dienstag in Oslo. US-Außenminister Marco Rubio hatte diese Begegnung als positiv bezeichnet und angekündigt, Witkoff werde die Ergebnisse der russischen Seite präsentieren. Witkoff war am Mittwoch in die russische Metropole weitergereist.

(Bericht von ReutersBearbeitet von ⁠Gleb Stolyarov und Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)