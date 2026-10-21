Putin und US-Gesandter Witkoff beraten über Ukraine-Krieg

St. Petersburg, 21. Okt (Reuters) - ⁠Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einer Wiederaufnahme der Friedensgespräche zur Beendigung des Ukraine-Kriegs gedrängt. Bei einem Treffen im Konstantinpalast in St. Petersburg legte Witkoff am Mittwoch neue Vorschläge für eine Beilegung des Konflikts vor. Als Geste des guten Willens ließ Russland zu Beginn der Gespräche den inhaftierten US-Bürger Stephen Hubbard frei. Es war die neunte persönliche Begegnung zwischen Witkoff und Putin.

"Ich hoffe, dass wir uns ‌heute konstruktiv über eine mögliche Wiederaufnahme dreiseitiger Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA austauschen können", sagte Witkoff zu Putin. "Selbst wenn wir heute keine Einigung erzielen: Wenn wir darüber beraten und ausloten, wie der nächste Schritt aussehen könnte, wäre das wichtig. Die ⁠Welt wartet darauf." Witkoff ⁠kündigte zudem an, dass sich Trumps Schwiegersohn Jared Kushner im weiteren Verlauf telefonisch zuschalten werde. An der Unterredung nahm auch Putins Sonderbeauftragter für Investitionen, Kirill Dmitrijew, teil. Beide Seiten betonten das Potenzial für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit nach Kriegsende.

UNTERSTÜTZUNG BEI IRAN ANGEBOTEN

Putin bot den USA Unterstützung im Umgang mit dem Iran an. Russland unterhalte jahrzehntelange Beziehungen zu Teheran und könne diese nutzen, um den US-Sorgen über das iranische Atomprogramm zu begegnen. Zudem schlug der russische Präsident vor, große Mengen Düngemittel an die USA zu liefern, um die dortigen Landwirte zu unterstützen. ‌Einem Medienbericht zufolge schickt Russland nach einer Vereinbarung mit US-Präsident Donald Trump am ‌Donnerstag den ersten Tanker mit 40.000 Tonnen Diesel in die USA. Putin regte darüber hinaus ein Treffen mit Trump im kommenden Monat in China an. Der Kreml hatte ein Dreiertreffen unter Einbindung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping ins Spiel gebracht.

Witkoff war am Mittwochmorgen aus Oslo angereist, wo er am Dienstag ⁠mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie Vertretern aus Nordeuropa, der EU und der Nato Gespräche geführt hatte. Diese Unterredungen beschrieb der Sondergesandte ‌als produktiv. Einem US-Vertreter zufolge, der anonym bleiben wollte, wurden dabei Fortschritte ⁠bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine, einem wirtschaftlichen Wiederaufbauplan und einer europäischen Sicherheitsarchitektur erzielt. Selenskyj äußerte die Hoffnung auf ein baldiges Gipfeltreffen mit Putin und Trump.

Der US-Präsident hatte jedoch den Druck auf Kiew zuletzt erhöht und erklärt, es sei Zeit für ein Abkommen. Andernfalls drohten der Ukraine schwerwiegende Konsequenzen. Die letzten US-vermittelten Friedensgespräche hatten im Februar stattgefunden, bevor die USA und ‌Israel einen Krieg gegen den Iran begannen.

"KAPITULATION VON UNS ALLEN"

Die Beziehungen zwischen ⁠Washington und Kiew sind angespannt, seit Trump Anfang des Monats ⁠ein Abkommen über russische Diesellieferungen angekündigt hat, um die Kraftstoffpreise in den USA vor den Kongresswahlen im November zu senken. Die Ukraine beklagte daraufhin Einschränkungen bei der Weitergabe von US-Geheimdienstdaten und Störungen des militärischen Satellitensystems Starshield.

Das "Wall Street Journal" berichtete am Mittwoch unter Berufung auf Insider, SpaceX-Chef Elon Musk habe eine Drosselung des Systems angeordnet. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diesen Bericht zunächst nicht unabhängig überprüfen. US-Außenminister Marco Rubio betonte jedoch, Washington habe den Zugang der Ukraine nicht eingeschränkt. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verwies darauf, dass Kiew die Nutzungsbedingungen einhalten müsse.

Bundeskanzler Friedrich Merz stellte klar, dass eine Kapitulation der Ukraine keine Option sei. Deutschland und die Europäer seien aber jederzeit zu Gesprächen bereit, sagte Merz in Berlin. "Wir leisten der Ukraine keine Unterstützung, um diesen Krieg in die Länge zu ziehen", betonte der Kanzler. "Aber ⁠eine Kapitulation – oder gar eine bedingungslose Kapitulation der Ukraine – kommt nicht infrage. Denn das wäre eine Kapitulation von uns allen." Deshalb werde man die Ukraine im eigenen Interesse weiter unterstützen.

(Bericht von Reuters, Mitarbeit Andreas Rinke in Berlin Bearbeitet von Alexander Ratz Redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)