RTX: Die Aktie kann bis auf 220 Dollar steigen

Was bewegt die Aktie?

RTX steigert den Quartalsumsatz um elf Prozent auf 25 Milliarden Dollar und übertrifft die Erwartungen damit um 860 Millionen Dollar. Das organische Umsatzwachstum erreicht rund zwölf Prozent. Der Auftragsbestand von 340 Milliarden Dollar bietet im Verhältnis zum Quartalsumsatz eine sehr gute Ausgangsbasis für die kommenden Monate.

Der bereinigte Gewinn je Aktie beträgt 2,26 Dollar gegenüber erwarteten 1,78 Dollar. Damit übertrifft RTX die Gewinnerwartung um fast 30 Prozent, wobei eine einmalige Kostenerstattung rund 25 Cent je Aktie beiträgt. Auch nach Abzug dieses Effekts liegt das Ergebnis deutlich über der Erwartung; der Nettogewinn erreicht rund 2,6 Milliarden Dollar.

Alle drei Geschäftsbereiche verzeichnen deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Collins Aerospace erhöht den Umsatz um zehn Prozent auf rund 8,4 Milliarden Dollar und den operativen Gewinn um 50 Prozent. Pratt & Whitney steigert den Umsatz ebenfalls um zehn Prozent auf rund 9,2 Milliarden Dollar, der Gewinn wächst um 29 Prozent. Raytheon erreicht etwas mehr als acht Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 14 Prozent, und steigert den operativen Gewinn um 32 Prozent.

Für 2026 erhöht RTX die Gewinnprognose je Aktie von 7,10 bis 7,25 Dollar auf 7,65 bis 7,75 Dollar. Der neue Mittelwert von 7,70 Dollar liegt deutlich über der Markterwartung von 7,25 Dollar. Beim Jahresumsatz erwartet RTX jetzt 97 bis 97,5 Milliarden Dollar statt zuvor 95 bis 96 Milliarden Dollar und erhöht auch die Prognose für den freien Cashflow.

Im Quartal sinkt der freie Cashflow allerdings um 47 Prozent, der operative Cashflow fällt um 38 Prozent. Zudem belastet eine Kundeninsolvenz bei Pratt & Whitney den Gewinn mit 363 Millionen Dollar. Diese Belastungen dürften die verhaltene Kursreaktion mitverursacht haben: Trotz zwischenzeitlicher Schwankungen schließt die Aktie ungefähr auf ihrem Eröffnungskurs.

Charttechnik

Die RTX-Aktie steigt bereits vor den Zahlen unter hohen Handelsvolumina vom Unterstützungsbereich um 180 Dollar aus deutlich an. Dort liegen frühere Zwischenhochs. Bei einem Kurs von rund 193 Dollar bleibt dieser Bereich für die Absicherung entscheidend.

Wenn die Unterstützung hält und sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt, kommt ein Anstieg in Richtung 220 Dollar infrage. Eine Absicherung knapp unter 180 Dollar begrenzt das Risiko dieses Szenarios.

Martins Einschätzung

Das Wachstum aller drei Geschäftsbereiche und die höhere Jahresprognose sprechen für RTX. Der schwächere Cashflow und die Belastung durch die Kundeninsolvenz schränken das positive Gesamtbild ein.

Die charttechnische Ausgangslage bleibt attraktiv. Mit einem möglichen Ziel um 220 Dollar und einer Absicherung knapp unter 180 Dollar bietet die Aktie bei rund 193 Dollar ein günstiges Verhältnis zwischen möglicher Kurschance und begrenztem Verlustrisiko.