Rubio: Entscheidung über Starlink-Drosselung in der Ukraine liegt bei SpaceX

Mumbai, 21. ⁠Okt (Reuters) - US-Außenminister Marco Rubio hat erklärt, dass Entscheidungen über den Zugang der Ukraine zum Satellitennetzwerk Starlink beim Betreiber SpaceX und dessen Chef Elon Musk liegen. Die US-Regierung habe darauf keinen Einfluss, sagte Rubio am Mittwoch auf einer Indienreise. Seine Äußerungen deuten darauf hin, dass Musk den ‌Dienst für Kiew eigenmächtig eingeschränkt haben könnte. Sie kommen zudem einer Kehrtwende in der Argumentation der US-Regierung gleich.

Die Zeitung "Wall Street Journal" hatte am Dienstag berichtet, Musk habe ⁠eine Drosselung einer ⁠militärischen Starlink-Version angeordnet, auf die die Ukraine zur Abwehr russischer Raketenangriffe angewiesen ist. Dem Bericht zufolge soll sich Musk zuvor mit US-Präsident Donald Trump und Vertretern des Weißen Hauses abgesprochen haben. "Ich weiß nicht, ob wir im Vorfeld von dieser Entscheidung wussten. Aber das ist unerheblich", sagte Rubio vor Journalisten. "Letztlich wird dies durch einen privaten kommerziellen Vertrag geregelt – ‌darüber, wie deren Ausrüstung genutzt werden darf und welche ‌Geschwindigkeiten erlaubt sind." SpaceX und Musk reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Hintergründe der Drosselung sind umstritten. Reuters hatte unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter und einen westlichen Insider berichtet, ⁠die Entscheidung sei letztlich vom Weißen Haus ausgegangen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vertrat ‌diese Ansicht, was die US-Regierung jedoch zurückwies. ⁠Trump selbst hatte erklärt, weder er noch Musk stünden hinter der Drosselung. Rubio hatte am Samstag gesagt, niemand habe eine Verlangsamung angeordnet. "Ich bin mir nicht sicher, ob Selenskyj weiß, wovon er spricht, aber es steckte keine Absicht dahinter", hatte ‌der Außenminister erklärt. "Niemand in den USA hat ⁠angeordnet, die Geschwindigkeit von Starlink zu drosseln."

Auch ⁠US-Verteidigungsminister Pete Hegseth stellte den Vorfall am Dienstag als rein kommerzielle Angelegenheit dar. "Es gibt Nutzungsbedingungen, die letztlich eingehalten werden müssen, und da steht es Starlink frei, entsprechende Entscheidungen zu treffen", sagte Hegseth. Für Verwirrung sorgt zudem der Unterschied zwischen dem zivilen Dienst Starlink und der Militärversion Starshield, die SpaceX für das Pentagon entwickelt hat. Während Rubio erklärte, die Ukraine habe nie Zugang zu Starshield gehabt, betonte Selenskyj, dass beide Dienste in der Ukraine gestört worden seien. Der Streit dürfte die Sorgen in Washington ⁠über den großen Einfluss des Milliardärs Elon Musk auf die US-Außenpolitik weiter verstärken.

(Bericht von Gram Slattery Bearbeitet von Sakshi Dayal und Alexander RatzRedigiert von Myria MildenbergerBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)